Humorista sucesso das redes sociais se apresenta em Campo Grande pela primeira vez

O cenário da comédia stand-up no Brasil segue revelando talentos de forma constante, e um dos nomes que ganha as redes sociais nos últimos tempos é o de Caio Morelli. Com presença de palco carismática, o comediante faz sucesso como ‘O Rei das Cantadas’, Morelli chega a Campo Grande pela primeira vez na próxima quarta-feira (7) com o show ‘Em busca do Match Perfeito’.

Comediante de stand-up, influenciador digital, mestre de cerimônias e até escritor, Caio Morelli começou sua carreira artística cursando teatro em 2009, tendo subido aos palcos do stand-up pela primeira vez em 2011, em Sorocaba, São Paulo. Hoje, o artista já passou por 250 cidades diferentes, e dividiu palco com grandes comediantes nacionais como Diogo Portugal, Oscar Filho, Cambota e Bruna Louise.

Em paralelo com o humor, interpretou vídeos motivacionais que fizeram sucesso na internet, além de ter escrito quatro livros voltados para a autoajuda como ‘Cartas para o Mundo’ e ‘A arte do amor-próprio’. “Aprendi a valorizar as pessoas enquanto é tempo, mas também a não acreditar facilmente nelas. Não procuro mais perfeição, apenas, com certeza, um pouco de maturidade”, disse o artista no lançamento das obras.

Repercussão

Além de seus shows, Caio Morelli se destacou no programa ‘Hora do Faro’, da TV Record, durante o quadro ‘Vai dar Namoro’, impressionando até mesmo Casimiro, que já fez cortes reagindo ao humorista.

Nas redes sociais, Morelli acumula quase meio milhão de seguidores da rede Tik Tok, 1,5 milhão no Instagram e 847 mil no Facebook, todas com cortes dos seus shows ao redor do Brasil, principalmente com a participação da plateia e de amigos do humor, que também contam como influência.

“Eu me inspiro bastante nos meus amigos, nas pessoas engraçadas da minha família, nossa existência é sempre cheio de pessoas engraçadas e personagens aleatórios, é só parar para notar. Eu gosto também de pesquisar bastante o que as pessoas estão fazendo na internet fora do Brasil”, revelou o humorista em entrevista ao jornal O Estado.

Dica

O cenário da comédia no Brasil tem crescido muito nos últimos anos e para Morelli, a geração atual precisa do humor no dia-a-dia. “A cada dia mais as pessoas precisam da comédia, em uma geração onde a ansiedade e a depressão está cada dia mais iminente, rir é o melhor remédio”.

Ele ainda destacou as dificuldades de se fazer stand-up. “Ser autônomo, viver de comédia, morando distante das grandes cidades foi sempre um desafio, no stand-up comedy hoje você compete com muitas pessoas boas, com muitos ícones da internet, se destacar nesse meio requer muita dedicação, estudo e consistência”. E para quem quer trabalhar com a comédia Morelli já da a dica. “Se apaixonem pela comédia, não esperem pelo sucesso, ele é uma consequência, o importante é curtir ao máximo o processo e se divertir no meio do caminho”.

Humor

‘O Rei das Cantadas’ e ‘O homem mais romântico do mundo’. Essas são as alcunhas de Caio Morelli no humor. O show dele é repleto de piadas e cantadas, que fazem a alegria do público.

“O show é recheado de histórias engraçadas, que inclusive acontecem no meio dessas viagens, vai muito além do que pode ser visto na internet, além das cantadas, a gente tem um bom tempo de stand-up comedy também”, explica.

Conforme Morelli, nenhum show é igual; Ele revela que geralmente estuda alguns fatos sobre a cidade e passeia para conhecer e levar piadas locais. “Vai ser o meu primeiro show em Campo Grande e estou muito animado, sempre recebemos bastante pedidos para apresentar na cidade e estamos muito felizes, porque a procura foi muito grande”, comentou.

“As pessoas podem esperar um show de humor como eles nunca viram antes, muita comedia, cantada, quadros novos, convidados especiais e muitas brincadeiras tanto com os casais, quanto aos solteiros e não quero dar spoiler, mas muita gente vai ao show sozinho e volta acompanhado, é uma loucura que foge do nosso controle quase sempre e isso é o que torna ainda mais engraçado”, finalizou.

Serviço: O show ‘Em busca do match perfeito’ terá duas datas em Mato Grosso do Sul: no dia 6 de agosto, o comediante sobe ao palco em Dourados, no C-TED Brasil Clube de Tiro – (Rua Mato Grosso, 1595 – Dourados/MS), às 21h, com ingressos disponíveis no link: https://www.sympla.com.br/evento/em-busca-do-match-perfeito-caio-morelli-stand-up-comedy-em-dourados-ms-06-08/2512488?referrer=www.google.com

Já no dia sete de agosto, às 20h, é a vez do show em Campo Gradnde no Vera’s Bar (Avenida Bom Pastor, 154 – Vila Vilas Boas, Campo Grande – MS). Ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, por meio do link: https://www.sympla.com.br/evento/em-busca-do-match-perfeito-caio-morelli-stand-

Por Carolina Rampi

