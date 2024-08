Augusto Akio conquista o bronze na final do Skate Park

Nesta quarta-feira, três braileiros disputaram a final do skate park masculino nos jogos de Paris 2024. A categoria foi o último evento da modalidade nos jogos e o brasileiro Augusto Akio de 23 anos ficou na terceira posição, levando o bronze em uma disputa acirrada, marcada por manobras arriscadas e notas altas.

A final aconteceu às 12h30 de hoje, no horário de Brasília na arena urbana montada na Praça de La Concorde, em Paris. O brasileiro ainda chamou atenção pelos malabares em sua apresentação de nome antes da disputa.

O australiana Keegan Palmer, campeão olímpico em Tóquio 2020 ficou com o ouro confirmando o favoritismo. A prata ficou para o estadunidense Tom Schaar.

Três voltas

Augusto Akio, o Japinha, abriu a primeira rodada e errouna primeira manobra. Na segunda tentativa, ele teve um peqeuno desequilíbrio que assustou a todos, mas acabou caidno mesmo nos 5 segundos para o fim da sua volta, mesmo assim conseguiu 81.34 pontos.

Outro braisleiro, Luigi tentou a segunda volta, mas caiu no começo na altura da manobra. Pedro Barros foi o primeiro brasileiro a conseguir uma volta completa na final, com manobras boas, conquistou 86.41.

Na última volta, Augusto atingiu 91.85, ficando na terceira posição na final. Luigi fez sua última volta que precisava ser arriscada, acabou errando na última manobra, ficando com 76.89. Pedro Barros, medalhista de bronze em Tokyo, pontuou 91.65, ficando em quarto lugar.

