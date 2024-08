Resgate de idoso que caiu em região de difícil acesso no Pantanal durou 8 horas

Idoso de 66 anos ficou ferido, na noite dessa terça-feira (6), em área de morraria, na cidade de Aquidauana, distante 144 quilômetros de Campo Grande, após sofrer uma queda no local.

Depois do acidente, o Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar a vítima que estava em uma região de difícil acesso.

O local fica distante 130 quilômetros da BR-419. Não há informações sobre o que causou a queda do idoso. Após andarem horas em mata fechada acompanhados de um funcionário da fazenda onde o acidente aconteceu, os militares localizaram a vítima.

O homem foi levado por cerca de 3 km até uma caminhonete pertencente à propriedade e, em seguida, encaminhado para um hospital da região, onde recebeu atendimento médico devido.

