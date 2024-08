Carro para com as quatro rodas para o alto após capotar diversas vezes na MS-386

Mulher de 33 anos ficou ferida, na noite dessa terça-feira (6), na MS-386, entre Ponta Porã e Amambai, após perder o controle da direção do carro que dirigia e capotar diversas vezes na rodovia.

De acordo com o site local Notícias Crepúsculo, a vítima seguia no sentido a cidade de Ponta Porã, quando o acidente aconteceu. O automóvel parou em uma plantação de milho a 80 metros da pista.

Testemunhas que passavam pelo local pararam e prestaram socorro para a motorista, que apresentava ferimentos leves. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a condutora para o Hospital Regional de Amambai.

A mulher estava sozinha no carro. As causas do acidente não foram divulgadas, assim como informações se o veículo possui seguro.

