Atlético-MG anuncia Felipão, que volta a ser técnico após aposentadoria

Luiz Felipe Scolari, o Felipão, é o novo técnico do Atlético-MG. O clube anunciou a novidade na tarde desta sexta-feira (16), pouco depois de o Athletico-PR divulgar a saída do gaúcho de 74 anos, que atuava como diretor em Curitiba.

Felipão chega a Belo Horizonte meses depois de confirmar a aposentadoria como técnico. Ele atuava, desde o início do ano, como diretor do Athletico-PR. O pentacampeão havia “passado o bastão” para o braço-direito Paulo Turra, que assumiu o cargo de treinador da equipe paranaense.

O contrato do Felipão será até o final de 2024 e foi a alternativa encontrada pela diretoria depois de não conseguir fechar com sua principal opção. O português Bruno Lage, o preferido, decidir ficar no futebol europeu.

Felipão vai suceder Eduardo Coudet no comando do Atlético-MG. O argentino deixou a equipe de maneira polêmica após o empate contra o Red Bull Bragantino, em jogo do Campeonato Brasileiro ocorrido no último fim de semana.

O Atlético-MG está na 4ª posição do Campeonato Brasileiro, na disputa pela Libertadores da América e recentemente eliminado pelo Corinthians em uma virada histórica pela disputa da Copa do Brasil.

Com informações da Folhapress