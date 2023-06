Operário vai até Limeira em busca da reabilitação na Série D

Após a derrota contra o Clube Recreativo e Atlético Catalano (CRAC), em casa, na última quarta-feira (14), por 2 a 0, o Operário tenta levantar a cabeça e focar na Internacional de Limeira, o próximo adversário da equipe sul-mato-grossense pelo Campeonato Brasileiro da Série D. O Galo tem 7 pontos no grupo A7, mas a três pontos do XV de Piracicaba, a quarta colocada com 10 pontos.

O confronto da rodada 9, será às 15h (MS), no Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP). No jogo de ida, em Campo Grande, o Operário venceu a Inter de Limeira por 1 a 0, mas vem de duas derrotas seguidas, ambas para o time goiano de 4 a 0 e 2 a 0.

A equipe sul-mato-grossense é a vice-lanterna do grupo A7, mas a três pontos do G4.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.