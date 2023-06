Mulher fica em estado gravíssimo após caminhonete colidir em poste de alta tensão

Uma mulher de 31 anos, ficou em estado gravíssimo, na noite de ontem (16), após a caminhonete em que estava como passageira, colidir em uma torre de alta tensão, nas margens da BR-262, em Corumbá, a 427 quilômetros de Campo Grande. O motorista de 63 anos, também teve ferimentos graves e foi encaminhado ao hospital.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a mulher ficou presa nas ferragens e foi encaminhada ao hospital com um corte lacerante na altura da coxa esquerda e ferimento transfixante na perna direita.

Já o motorista, estava consciente, mas apresentou ferimentos na face, pescoço e fortes dores na região do tórax. Ambos foram encaminhados ao pronto-socorro do município.

