Mulher sonha com vizinho e marido golpeia cabeça de jovem com barra de ferro

Um jovem de 24 anos foi encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Tiradentes, na noite de ontem (17), após crise de ciúmes do vizinho, de 27 anos, quando a esposa, de 33, relatou ter sonhado com a vítima.

Segundo o boletim de ocorrência, o casal mora no bairro Guanandi, quando ambos passaram a discutir após a mulher ter falado que sonhou com o vizinho. Revoltado com a situação, o homem teria quebrado móveis da residência, pegado um facão e foi até a vítima tirar satisfação.

Ainda conforme o registro policial, os vizinhos moram no mesmo terreno e durante o bate-boca, o rapaz ameaçou o jovem de morte e em seguida, teria golpeado com uma barra de ferro a cabeça da vítima.

Após as agressões, o autor do fugiu do local. Apesar dos móveis quebrados, a mulher disse na delegacia que não irá representar contra o companheiro. O jovem foi encaminhado para a unidade médica. Até o momento não há informações sobre o seu estado de saúde.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (Depac/ Cepol) onde será investigado.

