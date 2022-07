Tucuman vence o lanterna Aldosivi e sobe para liderança do Campeonato Argentino

O Atlético de Tucuman venceu na noite de ontem (15), no estádio José María Minella o Aldosivi por 1 a 0. O gol da partida foi de Ramiro Rodrigues aos 17 minutos do primeiro tempo. A equipe de Tucuman sobe para a liderança do Campeonato Argentino com 16 pontos, em 8 jogos disputados.

Já a equipe do Tubarão se encontra na lanterninha do campeonato com 4 pontos e precisa urgentemente se reabilitar na Liga Profissional.

Os próximos confrontos

O Aldosivi se encontra na 28º colocação e vai até o estádio Brigadier General Estanislao López na próxima terça-feira, às 15h30, (horário de MS) enfrentar o Colón. Já o Atlético de Tucuman recebe em sua casa o Sarmiento, também na terça-feira, às 18h (horário de MS).