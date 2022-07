Agendão: Fim de semana tem festas julinas, rock e hip hop em Campo Grande

Festival underground “Forte e Grande São Vocês” arrecada agasalhos para a CUFA

Por Marcelo Rezende – Jornal O Estado

Mais um final de semana chegou, e não faltam opções para todos os gostos. As festas julinas seguem aquecendo a noite de sábado. Feira, brechós, “Tô Ato Arte” do cinema em trânsito, muito rock, hip hop, samba e funk são as opções para os campo-grandenses se divertirem. Veja o agendão que o jornal O Estado preparou para vocês.

Sábado

Festival Forte e Grande São Vocês

O evento underground, que acontece no centro comunitário do Estrela do Sul vai arrecadar agasalhos que serão destinados à Cufa (Central Única das Favelas), que distribuirá para famílias em situação de vulnerabilidade. O evento terá shows das bandas Bütinadä80, Norze, Burning Universe, Bizonhentos (com Tributo ao Cólera), Repressão Suburbana e DDO (Dor de Ouvido), que retorna após três anos de hiato. Vai ter sorteio de tatuagem, piercing, camiseta e muito mais. A entrada é R$ 10,00 + agasalho/cobertores/ roupas de frio. O rock vai rolar das 19h à 0h, na Rua Doutor Jivago, 830, Estrela do Sul.

Beatbox Space

Hoje tem, a partir das 16h, o Beatbox Space, o Cypher Breaking e a Oficina do Passinho, simultaneamente, em um evento da comunidade hip-hop de Campo Grande, com batalhas de breaking e outras apresentações de dança de rua, na Avenida Mato Grosso, 921, Centro.

1º Arraiá do Sinhô Zé Antônio Pereira

O Museu José Antônio Pereira recebe pela primeira vez neste sábado a Festa Julina, com comidas típicas, decoração e atrações culturais. A entrada é gratuita. Começa às 15h na Av. Guaicurus, Jardim Monte Alegre.

Arraiá dos Amigos

A comunidade do Jardim Aeroporto se reúne para curtir a tradição da Festa Julina com barracas, bebidas, bingo e dança. A entrada é gratuita. Começa às 19h, na Rua Navios Negreiros, 313, Jardim Aeroporto.

Arraiá da Sato

Prepare o Cosplay Caipira e participe do arraiá com comidas típicas, música ao vivo, pescaria e desfile com prêmios para o melhor cosplay com item caipira. Início às 17h, na Rua 13 de Maio, 3.888, Centro.

Arraiá do Sírio-Libanês

Com gastronomia, artesanato, plantas e vestuário, a comunidade se reúne para mais uma Festa Julina. A entrada é gratuita. Início às 15h, na Avenida Tarner Gelalaite, em frente da UBSF do Sírio- -Libanês.

Visalia Revival

A banda de rock Visalia sobe ao palco hoje com um show “revival”. Os ingressos estão a partir de R$ 20,00. Começa às 21h30, no Garagi Eventos, que fica na Av. Consul Assaf Trad, 881, Coronel Antonino.

Coletivo de Brechós

Quem gosta de garimpar e busca roupas com preços populares, 14 brechós de Campo Grande estarão na feira com peças a partir de R$ 5. A entrada é gratuita. Começa às 8h e vai até as 16h, na Plataforma Cultural, que fica na Rua Calógeras, 3.015, Centro.

Sábado do Agito

A oficina “Brincadeiras Dançantes”, com Marcus Vinícius Perez, é diversão para as crianças. No mesmo dia, terá espetáculo infantil “Quem conta um ponto cria um conto”, com a Cia. Teatro do Mundo. A entrada é gratuita. Começa às 16h, na Rua Arlindo Sampaio Jorge, em frente do numeral 602, Mata do Jacinto.

“Tô Ato Arte”

O evento do TransCine – Cinema em Trânsito celebra dez anos de existência com muita arte e cinema. A entrada é gratuita. Começa às 14h30, na Praça do Preto Velho, que fica na Av. Fábio Zahran, Jardim Paulista.

Feira Sabores e Cores

A ação é organizada pela Aaccgms (Associação dos Artesãos e de Comida Cultural, Típica, Regional e Familiar de Campo Grande-MS) com arte, gastronomia, artesanatos e apresentações culturais. A entrada é gratuita. Começa às 16h, na Praça do Papa, que fica na Av. dos Crisântemos, 457-559, Vila Sobrinho.

Oficina ‘A natureza na tela de pintura’

O professor Kaio Ratier explica o que é uma natureza- -morta e apresenta o artista Estevão da Silva, considerado o melhor pintor de naturezas- -mortas do século 19. Cada criança deve levar 1 tela para pintura de 30 x 40 cm, 1 pincel largo, 1 pincel fino, 1 fruta e 2 folhas secas, ou verdes. E no mesmo dia, terá contação de história com “CiroBrincante”. A participação é gratuita. Começa às 15h e vai até 16h40, no Sesc Cultura, que fica na Av. Afonso Pena, 2.270, Centro.

Paredão da Gaga

Além de muito funk e eletrônico, o evento terá concurso “Rainha do Baile”. A entrada é a partir de R$ 20,00. Início às 23h30, na Non, que fica na Rua Pimenta Bueno, 127.

Quintal Cultural

Evento reúne Brechó, cafeteria, DJs, tranças, flash tattoo, feira de empreendedores e livros gratuitos. Entrada gratuita. A festa rola das 17h às 23h, na Rua Mario Carrato, 774,Vila Morumbi.

Carna Julina da Vila Carvalho

Evento terá muito samba com Gideão, e forró com BM2, além de comidas típicas e bebidas. Início às 18h, na Rua Joaquim Manoel de Carvalho, 395, Vila Carvalho.

Alex Ruiz

Na semana do Dia do Rock, o Barô recebe o músico Alex Ruiz, direto do Texas, acompanhado de Rafael Coelho, Fábio Corvo, Franklin Brasil, Guga Borba e Leonardo Dog Maciel. Ingressos a partir de R$ 30,00. Começa às 21h. O Barô fica na Rua Manoel Cecilio, 969, Jardim São Bento.

