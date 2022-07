Após ser baleado enquanto furtava, homem é encontrado escondido no telhado de casa

Homem de 28 anos, foi preso em flagrante na madrugada de hoje (16), após tentar se esconder no telhado de uma residência no bairro Jardim Los Angeles, região sul da Capital. Conforme divulgado pela polícia, o rapaz que estava ferido no pé foi flagrado pelos vizinhos.

Segundo o boletim de ocorrência, a dona da casa viajou para o interior do estado, mas deixou o irmão como responsável para vigiar a casa enquanto estivesse fora. A proprietária da casa colocou uma pessoa para vigiar a casa, porque semanas antes o imóvel foi invadido e furtado.

Ainda de acordo com a ocorrência registrada, populares vistoriaram o rapaz realizando furtos na região e tentaram montar um cerco na tentativa de prender o rapaz, que pulou os muros das casas e tentou se esconder no telhado. Uma vizinha ouviu os barulhos e o marido entrou em contato com a Polícia Militar.

Por conta dos ferimentos no pé, o rapaz foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e logo após foi transferido para a Santa Casa.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) da região.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.