Platense empata contra o Arsenal e perde oportunidade de colar nos líderes

Arsenal de Sarandí e Platense empataram na noite de ontem (15), no estádio Julio Humberto Grondona em 1 a 1. Com este placar, o Platense perde a oportunidade de se aproximar dos líderes do Campeonato Argentino.

Os gols saíram no segundo tempo da partida, com Ayrton Costa aos seis minutos. Mas a vitória do Platense escorregou em suas mãos aos 30 minutos, com Facundo Kruspzky. empatando o jogo em 1 a 1.

A equipe do El Calamar estaciona na quarta colocação, com 14 pontos. Já o time de Sarandí, fica na 11º colocação com 11 pontos, em 8 partidas jogadas.

O próximo confronto do Platense é contra o Central Córdoba na próxima terça-feira (19), às 15h30 (horário de MS). Já o Arsenal de Sarandí vai até o estádio Presidente Perón, enfrentar o Racing de Avellaneda também na próxima terça-feira (19), às 18h (horário de MS).