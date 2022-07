Atlético confirma retorno de Cuca para comandar a equipe

O Atlético Mineiro anunciou na manhã deste sábado (23), a contratação de Cuca. O técnico volta à equipe em que foi campeão mineiro, Brasileiro e da Copa do Brasil de 2021. Ele substitui o argentino Antonio Mohamed, demitido após empate em 1 a 1 com o Cuiabá, pela Série A.

O empresário Rubens Menin, principal investidor financeiro da agremiação, era o maior entusiasta do retorno de Cuca que, a princípio, dizia não ter interesse em dirigir nenhum time em 2022. Ele queria se dedicar ao lançamento do seu instituto em Curitiba, “Estou imbuído nisso [projeto social]. Claro que tem especulações [para voltar ao futebol], mas são só especulações. Não tem nada de verídico acima dessas especulações”, explicou ao jornal Folha de S.Paulo em 7 de junho, quando teve o nome ligado ao Flamengo.

No início de julho, quando questionado sobre um possível interesse do Boca Juniors, especulado pela imprensa argentina, ele foi enfático: “continuo como combinei no começo do ano. Esse ano não trabalho”.

Em seus seis meses em Belo Horizonte, Mohamed conquistou o Campeonato Mineiro e a Supercopa do Brasil. Seu aproveitamento foi de 69% dos pontos disputados, com 27 vitórias em 45 jogos. Não são números ruins, mas o Atlético tenta manter o título nacional (está em terceiro, a quatro pontos do líder Palmeiras). Foi eliminado pelo Flamengo jogando mal na Copa do Brasil e enfrenta o clube de Palestra Itália pelas quartas de final da Libertadores. Esta, a competição mais importante de todas.

Cuca vai iniciar sua terceira passagem pelo clube mineiro, com contrato assinado até o final deste ano. No total, ele tem 224 jogos no comando da equipe, com 128 vitórias, 48 empates e 48 derrotas. Em seu primeiro trabalho, em 2013, foi campeão da Libertadores.

Com informações da Folhapress.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.