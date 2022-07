Com queda de R$ 0,14 nas bombas, litro da gasolina passa a custar R$ 5,24 na Capital

Conforme a ANP, última vez que o combustível chegou a este valor foi em março de 2021

A queda da gasolina nas refinarias, finalmente, chegou às bombas dos postos de Campo Grande. Ontem (22) pela manhã já foi possível notar o combustível entre R$ 0,13 e R$ 0,15 mais barato, chegando a R$ 5,24 para o consumidor. A última vez que a gasolina chegou a esse preço foi em março de 2021, conforme a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

Segundo o diretor-executivo do Sinpetro (Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência), Edson Lazarotto, a média para que o impacto chegasse ao consumidor seria de dois a três dias.

“Os revendedores dependem dos repasses das distribuidoras e, como já dito, os postos são os últimos elos do grupo. Toda e qualquer redução de preços é de grande importância para todos”, completou.

Indagado sobre a mudança de preço, o diretor-executivo do Sinpetro-MS relata que os revendedores são livres. “Independente de valor, sempre ocorre à mudança, pois, a concorrência é muito acirrada e o consumidor procura os preços mais atrativos, ainda mais durante o tempo que estamos passando com a economia.”

Preços

De acordo com pesquisa de preços feita pela equipe de reportagem do jornal O Estado, em dois postos localizados na Avenida Costa e Silva, a gasolina está custando R$ 5,24. Antes o valor cobrado era de R$ 5,37. Neste caso a redução foi de R$ 0,13.

No posto da rotatória entre a Avenida Gury Marques e Costa e Silva, o combustível teve queda de R$ 0,15, saindo de R$ 5,39 para R$ 5,24.

Em outros três estabelecimentos, também foi encontrado por R$ 5,24. Na Rua Doná Henriqueta Vicente de Almeida, no bairro Vila Ieda; em um posto da Avenida Costa e Silva com a Avenida Salgado Filho, e na Avenida Costa e Silva com a Avenida Interlagos. Neste último a gasolina estava custando R$ 5,37, ou seja, redução de R$ 0,13.

Já na Avenida Fernando Corrêa da Costa com a Rua 13 de Maio, a gasolina passou a ser comercializada por R$ 5,25.

Segundo o gerente de pista do estabelecimento, que preferiu não ser identificado, a procura dos consumidores aumentou após a redução.

“A decisão foi publicada na terça-feira e, no mesmo dia já realizamos as trocas das placas. Apoio a queda dos custos, pois, aumenta a procura da população e vendemos mais”, pontua.

Para o funcionário público Pedro Viana, a queda dos preços foi um grande alívio. “Precisávamos dessa redução, agora podemos encher o tanque sem se preocupar. Estava sentindo falta do valor da gasolina barata e, além disso, estava doendo no bolso”, dispara.

Queda

A Petrobras anunciou, na última terça-feira (19), a redução no preço da gasolina para as refinarias, saindo de R$ 4,06 para R$ 3,86 (4,92%). O novo reajuste passou a valer na quarta-feira (20).

Esta é a primeira redução no preço da gasolina vendida pelas refinarias desde dezembro de 2021. Na época, a Petrobras reduziu o preço em R$ 0,10, de R$ 3,19 para R$ 3,09.

Antes disso, desde o dia 23 de junho, a gasolina vendida em Mato Grosso do Sul tem apresentado sinais de queda. O primeiro motivo foi os tributos federais zerados, depois a redução da pauta fiscal, e por último a redução do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), de 30% para 17%.

De lá para cá, a gasolina já teve retração de cerca de R$ 2.

[Texto: Por Marina Romualdo, Jornal O Estado de MS]