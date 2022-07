Turco Mohamed é demitido pelo Atlético-MG

Turco Mohamed não é mais técnico do Atlético-MG. A demissão veio na manhã desta sexta-feira (22), após mais um tropeço, desta vez contra o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro. O auxiliar técnico permanente, Lucas Gonçalves, comandará o time na próxima partida.

O galo já não mostrava os resultados compatíveis com seu elenco. O atual campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil vivia momentos de instabilidade, sem conseguir manter um sequência positiva nos resultados.

No papel, El Turco, como era chamado, não fazia um mal trabalho. Entretanto, a pressão de herdar um trabalho fantástico de Cuca, fez com que as expectativas ficassem além do que o treinador conseguiu com o time. No comando alvinegro, Turco Mohamed somou 45 jogos, 27 vitórias, 13 empates e 5 derrotas – aproveitamento de 69,6%.

A situação de Turco Mohamed ficou insustentável após o time ceder o 1 a 1 a Cuiabá, nesta quinta-feira (21) à noite. A Galoucura, a principal organizada do clube, foi ao desembarque do time para protestar contra o argentino e prometia fazer enormes protestos contra os dirigentes caso não fosse atendida.

Após o jogo, o treinador apareceu abatido em entrevista coletiva. Perguntado sobre a partida, El Turco reprovou a atuação da equipe e reforçou que a equipe deveria funcionar em mais aspectos

“Não depende de um ou dois jogadores, depende da equipe e não estamos funcionando como equipe. Temos que fazer funcionar vários aspectos do jogo”

Turco já havia balançado no cargo após uma sequência de quatro jogos sem vencer no Brasileirão. Além disso, foi eliminado pelo Flamengo, em um jogo que o Galo mal conseguiu disputar.

Na sexta-feira passada (15), houve uma reunião e ficou decidido que o treinador ganhava uma sobrevida diante do Botafogo, na 17ª rodada. Na partida no Nilton Santos, no último domingo, vitória por 1 a 0 e alívio da pressão em cima do Turco. No entanto, na sequência, o time mineiro empatou com o Cuiabá, na Arena Pantanal. Estopim para a demissão.

Procura por novo treinador

O Galo busca agora um novo treinador. O time ainda briga pelo Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. Renato Gaúcho e Odair Hellmann foram nomes que surgiram. Entretanto, o clube ainda não oficializou nenhum interesse. Jorge Sampaoli, livre no mercado desde que deixou o Olympique de Marseille, da França, é outra opção ventilada pela torcida nas redes sociais.

O Atlético-MG volta a campo no domingo (24), diante do Corinthians, no encerramento do primeiro turno do Brasileirão. Depois ficará uma semana sem partidas por causa da eliminação nas oitavas da Copa do Brasil. O clube espera já ter definido o substituto de Turco Mohamed antes do jogo com o Internacional, no dia 31 de julho, em Porto Alegre.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.