Varíola dos macacos: OMS declara emergência internacional

A OMS (Organização Mundial da Saúde) decretou hoje (23) que a varíola do macaco é uma emergência sanitária global. O anúncio pode garantir maiores investimentos para controlar a doença, além de aumentar a corrida por vacinas.

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, mais de 16 mil casos de varíola de macaco foram notificados em 74 países desde maio. No momento, mortes só foram anunciadas na África, com uma cepa mais perigosa do vírus em circulação na Nigéria e no Congo.

“Acreditamos que isso possa mobilizar o mundo a agir em conjunto. Precisamos de coordenação e solidariedade para que sejamos capazes de controlar a varíola dos macacos”, afirmou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, em uma coletiva de imprensa em Genebra.

Em seu pronunciamento, Tedros explicou que são considerados cinco elementos para a tomada de decisão se um surto constitui uma emergência global.

“Primeiro, as informações fornecidas pelos países – que neste caso mostram que esse vírus [varíola dos macacos] se espalhou rapidamente para muitos países que não o viram antes”, disse o diretor da OMS.

Em segundo lugar, ele cita que foram atendidos os critérios do Regulamento Sanitário Internacional – uma norma jurídica que a OMS segue.

Até hoje, cinco emergências foram declaradas pela instituição em pouco mais de dez anos e sinaliza a necessidade de que governos em todo o mundo tomem medidas para monitorar o surto e controle os casos. Mas essa é a primeira anunciada sem a chancela do Comitê de Emergência.

Uma das principais preocupações da OMS se refere ao fato de que a doença possa ampliar o estigma em relação a um grupo específico da população. Hoje, mais de 90% dos infectados são homens que têm relações sexuais com homens. “O surto pode ser parado. Mas o estigma é tão perigoso quanto o vírus”, disse Tedros. Outra preocupação se refere à falta de vacinas. Hoje, o volume de doses é limitado e a OMS admite que a eficácia dos imunizantes é limitada.

Cenário no Brasil

De acordo com o ministério da saúde, o brasil já soma 607 casos de Varíola dos macacos. Entre os casos registrados, 86 são do Rio de Janeiro, 33 de Minas Gerais, 12 do Distrito Federal, 10 do Paraná, 8 de Goiás, 5 da Bahia, 2 do Ceará, 3 do Rio Grande do Sul, 2 do Rio Grande do Norte, 2 no Espírito Santo, 3 em Pernambuco, 1 em Mato Grosso do Sul e 1 em Santa Catarina

Transmissão e sintomas

Apesar do nome da infecção, macacos não transmitem a varíola. A varíola dos macacos é uma doença transmitida principalmente pelo contato íntimo e troca de secreção entre pessoas.

Isso quer dizer: abraço, beijos, contato sexual, compartilhamento objetos de higiene pessoal, talheres etc. Além disso, o vírus também se espalha por vias respiratórias, mas essa situação é menos comum do que a primeira. Na maior parte dos casos, a infecção não é letal, mas pode se manifestar de forma mais grave em pessoas com comorbidades.

O Monkeypox virus, é um vírus que infecta roedores na África, e macacos são provavelmente hospedeiros acidentais, assim como o homem. A infecção possui sintomas bem similares à varíola humana, porém com baixas taxas de transmissão e de letalidade.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.