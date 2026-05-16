Atleta de Ponta Porã é convocada para Seleção de Vôlei

Central do Sesc Flamengo vai defender a Seleção Brasileira na Liga das Nações 2026

A pontaporanense Lorenza Viezel foi convocada para a Seleção de Vôlei para disputar a Liga das Nações 2026. A competição garante vaga na Copa do Mundo e nas Olimpíadas.

O nome da central do Sesc Flamengo está na lista do técnico José Roberto Guimarães, que comanda a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei. No Instagram, o clube celebrou a convocação das atletas.

A sul-mato-grossense tem 26 anos, 1,90 metro de altura e está no time rubro-negro desde a temporada 2024/25. Lorenza possui diversos títulos. Confira:

– Campeã da Copa do Brasil de Vôlei Feminino (2024), pelo Praia Clube;

– Campeã da Copa do Brasil de Vôlei Feminino (2023);

– Campeã da Copa São Paulo (2022);

– Campeã do Campeonato Paulista (2021);

– Campeã do Campeonato Mineiro (2023) e de outras competições estaduais e supercopas por diferentes equipes.

Pela Seleção Brasileira, nas categorias de base e adulta, destacam-se:

– Campeã mundial sub-18;

– Campeã sul-americana sub-20, com ouro em 2016;

– Campeã pan-americana sub-23, de forma invicta, em 2021;

– Medalha de prata na Liga das Nações (2022 e 2025);

– Medalha de prata no Mundial de Vôlei (2022);

– Medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago (2023), quando foi eleita uma das melhores centrais.

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