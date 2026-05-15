Dorival Júnior retorna ao São Paulo e assina contrato até dezembro de 2026

O São Paulo Futebol Clube anunciou nesta sexta-feira (15) o retorno do técnico Dorival Júnior para comandar a equipe até o fim da temporada de 2026. Campeão da Copa do Brasil de 2023 pelo Tricolor, o treinador de 64 anos assume a vaga deixada por Roger Machado, demitido após a eliminação do clube paulista na Copa do Brasil.

Esta será a terceira passagem de Dorival pelo São Paulo. A primeira ocorreu entre julho de 2017 e março de 2018. Depois, o treinador retornou em abril de 2023 e permaneceu até janeiro de 2024, quando deixou o comando da equipe para assumir a Seleção Brasileira de Futebol.

Nas duas passagens anteriores, Dorival comandou o clube em 92 partidas, acumulando 42 vitórias, 22 empates e 28 derrotas. O principal momento da trajetória no Morumbi foi a conquista inédita da Copa do Brasil, título que encerrou um longo jejum nacional do São Paulo.

Com o novo retorno, Dorival passa a integrar um seleto grupo de treinadores com ao menos três passagens pelo clube, ao lado de nomes históricos como Muricy Ramalho, Vicente Feola e José Poy.

A comissão técnica também será retomada quase integralmente. Junto com Dorival retornam os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero, além dos analistas Guilherme Lyra e João Marcos Soares.

Natural de Araraquara, Dorival iniciou a carreira como treinador em 2002, na Associação Ferroviária de Esportes. Desde então, acumulou passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, como Santos Futebol Clube, Clube de Regatas do Flamengo, Sociedade Esportiva Palmeiras, Cruzeiro Esporte Clube, Club de Regatas Vasco da Gama, Sport Club Internacional, Clube Atlético Mineiro e Sport Club Corinthians Paulista.

Entre os principais títulos da carreira estão a Copa Libertadores da América e a Copa do Brasil de 2011, pelo Santos; a Copa do Brasil de 2022, pelo Flamengo; a Copa do Brasil de 2023, pelo São Paulo; além da conquista da Copa do Brasil e da Supercopa Rei pelo Corinthians no ano passado.

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