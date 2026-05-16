Homem é preso suspeito de estuprar sobrinha de 5 anos

Crime teria ocorrido em um mercadinho próximo da residência da família, segundo a polícia

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (15), após a irmã procurar a polícia e denunciar o caso, em Corumbá.

Segundo informações da polícia, a mãe da criança, de 5 anos, procurou as autoridades e informou que o abuso sexual ocorreu por volta das 21h20 e teria sido cometido pelo tio da vítima.

O crime ocorreu em uma venda (mercadinho) próxima de onde a família reside. O homem, que estava embriagado, teria se aproveitado de um instante em que a mãe deixou a filha sozinha.

Uma pessoa presenciou a situação e retirou a criança do local, deixando-a aos cuidados da mãe.

A equipe plantonista seguiu para o endereço indicado e, menos de 30 minutos após o registro da ocorrência, encontrou o suspeito dormindo, em visível estado de embriaguez, em uma casa vizinha.

Ele foi preso e ficará à disposição da Justiça. As investigações seguem para apurar todas as circunstâncias do crime.

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