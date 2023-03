Aquidauanense, Novo, DAC e Ivinhema vencem no mata-mata do Estadual

Aquidauanense quebrou um tabu, no último sábado (25), e venceu o Costa Rica dentro casa. O time pantaneiro ganhou, por 1 a 0, o primeiro confronto das quartas de final do Campeonato Sul-mato-grossense no Estádio Mário Pinto (Noroeste), em Aquidauana.

A vitória foi consolidada a partir de um roubo de bola no meio-campo, em uma jogada trabalhada pelo meia Nenê, o atacante Matheus Cabanãs foi lançado e tocou na saída de Rodolfo para dar vantagem ao azulão aos 43 minutos. O confronto de volta acontece no domingo (2), no Estádio Laertão, em Costa Rica.

No sábado quem também se deu bem foi o Novo, que venceu o Operário por 2 a 0, no estádio Sotero Zárate, em Sidrolândia. O returno das quartas de final será no dia 2 de abril (domingo), dia que Operário e Novo se enfrentarão no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, às 15h30.

Jogos de domingo

O Dourados AC também venceu por 2 a 0 pela rodada de ida das quartas de final. Neste domingo (26), o time douradense foi ao Norte do Estado e venceu o Coxim AC com gols de Firmino Coruja, no fim do primeiro tempo, e Alemão, no segundo.

Os dois times voltam a se enfrentar no próximo domingo (2), às 15h30, no Estádio Douradão.

Serc x Ivinhema

O Serc (Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão) perdeu em uma goleada, de 3 a 0, para o time de Ivinhema no Estádio Laertão ,Costa Rica. Os times do interior se enfrentaram pela primeira vez na história da competição.

Tiaguinho, camisa 7, abriu o placar aos 20 minutos do 1º tempo. Marcus Vinicius ampliou no logo após o intervalo, aos 2′. O camisa 4, Bruno, fechou a partida com outro gol marcado aos 47′ do 2º tempo.

Vale destacar que pelo regulamento, a equipe que joga a volta em casa tem a vantagem do empate no placar agregado para avançar à semifinal. Ou seja, não haverá disputa de pênaltis no mata-mata sul-mato-grossense.

Quem avançar para a final, que será jogada nos dias 23 e 30 do próximo mês, garantirá uma vaga na Copa do Brasil de 2024. O campeão estadual conquistará uma vaga para o Campeonato Brasileiro Série D. Acesse também: Enem 2023: isenção da taxa poderá ser solicitada entre 17 e 28 de abril