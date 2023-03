O Campeonato Sul-mato-grossense de futebol teve dois jogos emocionantes na noite deste sábado (25). O Novo enfrentou o Operário em um estádio Sotero Zarate lotado, em Sidrolândia, município a 71 km da capital, e saiu na frente nas fases de mata-mata.

Com gols de Luan, aos 10 minutos do primeiro tempo, e Matheus Fernandes, aos 32 minutos do segundo tempo, a equipe da casa fez um jogo espetacular e ganhou um belo resultado. O jogo de volta será no próximo domingo, 2 de abril, no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Já em Aquidauana, o Aquidauanense recebeu o Costa Rica e venceu por 1 a 0, em jogo válido pela primeira partida da fase de mata-mata. O gol da vitória foi marcado por Matheus Cabanhas, aos 42 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o time da casa saiu na frente na disputa e o Costa Rica precisa vencer no jogo de volta, que também será no próximo domingo.

Confusão

Infelizmente, o jogo entre Novo e Operário foi marcado por um fato triste. Após o fim do jogo, a torcida operariana invadiu o gramado e tentou agredir o goleiro do Novo.

Outra parte da torcida invadiu as cabines de imprensa e tentou agredir jornalistas, além de quebrar os vestiários. A Polícia Militar precisou intervir com tiros de borracha para conter a situação.

Com a derrota em Sidrolândia, o Operário enfrenta um cenário de terror para o jogo 2 no próximo domingo no estádio Jacques da Luz, onde o policiamento será reforçado.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba

