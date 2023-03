Policiais apreendem 15 carros de luxo durante operação de combate ao contrabando

Policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS), no âmbito da Operação Hórus, apreenderam 15 carros de luxo que eram usados no contrabando de cigarros, em Ponta Porã, na fronteira do Paraguai. OS veículos pertenciam a grupo criminoso, que foi surpreendido neste domingo (26).

Analisados preliminarmente os automóveis, foi constatado que alguns deles possuíam caracteres identificadores de veículos com queixa de roubo/furto, tendo suas placas adulteradas para se passarem por veículos regularizados. Outros veículos ainda passam por análise. Além disto, foi apurado que em alguns veículos havia outros objetos produtos de contrabando, como venenos e pneus de origem estrangeira.

Conforme o delegado do Garras Guilherme Scucuglia, para chegar à organização criminosa, os policiais realizaram um trabalho de investigação de dois meses, onde eles monitoram a ação dos envolvidos, que passam dias na estrada, se escondendo até em acampamentos na mata, para fugir de fiscalizações. Além dos motoristas, outros membros faziam o trabalho de batedores das cargas e monitoravam as ações da polícia na pista.

Todos os objetos foram apreendidos foram avaliados preliminarmente em R$2.000.000,00(dois milhões de reais) e serão encaminhados à Receita Federal. Durante a abordagem a um dos acampamentos, a equipe conseguiu apreender os veículos, mas os criminosos fugiram pela área rural e não foram localizados até o momento. Os trabalhos de investigação seguem para que a polícia chegue aos responsáveis pelos cigarros contrabandos.

