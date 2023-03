Dengue mata mais duas pessoas e MS chega a quase 8 mil casos no ano

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) confirmou, nesta segunda-feira (27), novas duas mortes atribuídas a dengue em Mato Grosso do Sul. As mortes mais recentes são de moradores de Três Lagoas, que somam, com outras cinco vítimas, o total de sete mortes causadas pela doença.

Trata-se de uma mulher de 39 anos, sem comorbidade relatada e um idoso de 64 anos, com hipertensão arterial sistêmica como comorbidade. Três mortes continuam sendo investigadas pelo setor de Vigilância em Saúde da SES.

O Boletim Epidemiológico da Dengue ainda registrou 2.439 novos casos de dengue, resultando no total de 7.989 diagnósticos positivos para esta doença endêmica até agora em 2023. Dentre os casos, 2.609 foram confirmados por critério clínico e 5.380 por meio de exames em laboratório.

Além das mortes registradas mais recentemente, também faleceram por complicações de saúde atribuídas à dengue, moradora de Guia Lopes de Laguna, de 59 anos; adolescente de 14 anos, morador de Dourados.

São listados ainda um de Amambai, 21 anos, sexo masculino; um de Campo Grande, 58 anos, sexo feminino; e de Aquidauana, sexo masculino e 74 anos.