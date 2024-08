Alison Santos, o “Piu”, repete o bronze na final dos 400 metros com barreiras

Nesta sexta-feira(09), Alison dos Santos, o “Piu”, conquistou a medalha de bronze na final dos 400m com barreiras no atletismo nos jogos olímpicos de Paris 2024. O brasileiro repete o feito de Tóquio 2021 conquistando a terceira posição e subirá no pódio olímpico pela segunda vez em sua carreira.

O brasileiro correu na raia 3 na final e obteve a marca de 47s26. A medalha veio depois de uma competição em que Alison não brilhou em sua classificação.

O brasileiro não se classificou ente os dois primeiros da semifinal que disputou e teve que esperar outras disputas de semifinal para ver o tempo dos concorrentes. No final, ele obteve o quarto melhor tempo para se classificar.

