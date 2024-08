Grupo Bamaq é nomeado concessionário oficial da Porsche em Mato Grosso do Sul

Com a nomeação do Grupo Bamaq como seu concessionário oficial em todo o Estado do Mato Grosso do Sul, a Porsche estreará em breve no mercado sul-mato-grossense. O anúncio ocorreu em 09 de Agosto e o tradicional Grupo empresarial, com atuação de cinco décadas nos setores de equipamentos de construção, caminhões, automotivo e financeiro, agora inicia sua trajetória com a marca alemã em mais um Estado. O Grupo Bamaq já representa a Porsche nos estados de Bahia e Minas Gerais – este último desponta como o segundo maior mercado Porsche do Brasil, atrás apenas de São Paulo.

“Mato Grosso do Sul é a terceira praça em que a Porsche escolhe o Grupo Bamaq como seu representante oficial, dentro do seu programa de expansão. Essa confiança em nosso trabalho, depositada pela marca de luxo mais valiosa do mundo, nos deixa extremamente orgulhosos”, diz Clemente Faria Jr., CEO do Grupo Bamaq.

Para ele, a inauguração de uma concessionária da marca Porsche em Campo Grande mostra que ambas as empresas, fabricante e concessionária, acreditam no grande potencial do mercado em toda a região, onde o Grupo Bamaq já fez investimentos anteriores, com a marca global GWM. “Somente para o negócio Porsche, temos uma projeção inicial de investimento de mais de R$ 35 milhões. Nesse novo ponto, vamos oferecer aos clientes locais uma grande variedade de experiências, com a alta qualidade, que é padrão da Porsche e do Grupo Bamaq. Acreditamos muito no estado do Mato Grosso do Sul e estamos felizes com essa conquista”, complementa Clemente.

Além da abertura da primeira loja oficial da Porsche no Estado, mais uma ótima notícia para os clientes é que o Grupo Bamaq vai utilizar a expertise que possui com a marca desde 2018, e a sua estrutura já instalada em Campo Grande, para começar a tender aos proprietários Porsche com serviços de assistência técnica.

“Ainda no segundo semestre de 2024, inauguraremos uma loja conceito para que o público tenha um ponto de referência da marca Porsche e contato com os produtos. Estamos realizando a contratação e o processo de onboarding do time que atenderá a região e, antes mesmo da abertura oficial da concessionária, vamos iniciar os trabalhos de revisão e manutenção, utilizando uma estrutura de Centro de Serviços em Campo Grande. Além disso, ainda temos uma estrutura móvel, que pode atender os clientes que residem no interior. Projetamos inaugurar nossa loja completa já em 2025, com uma estrutura moderna de vendas e pós-vendas, seguindo os padrões mundiais da marca”, finaliza Marcelo Rohlfs, Head da Divisão Automotiva do Grupo Bamaq.

Completando 50 anos de operação em 2024, o Grupo atua em 18 Estados com automóveis de luxo, serviços financeiros e máquinas pesadas. A divisão automotiva do Grupo Bamaq, importante empresa do segmento de concessionárias no país, apresenta um crescimento consistente desde 2018, quando passou a representar a marca Porsche em Minas Gerais. De lá para cá, a divisão de concessionárias, com foco no segmento premium, não parou mais de crescer ano a ano.

Com a representação exclusiva da marca Porsche nos estados de Minas Gerais, da Bahia e Mato Grosso do Sul e Mercedes-Benz em Minas, os diferenciais da divisão automotiva da Bamaq são o foco no segmento premium e na experiência diferenciada do cliente.

A divisão automotiva do Grupo Bamaq também representa, desde o início de 2023, a montadora global GWM, marca especializada em carros híbridos e elétricos, com rede de lojas nas capitais Belo Horizonte (MG) e Campo Grande (MS), e em breve em Dourados (MS), cobrindo todo o Estado do Mato Grosso do Sul.

Sobre o Grupo Bamaq

Fundada em 1974, a Bamaq é um dos grandes grupos empresariais do Brasil, com atuação nos setores de equipamentos pesados, automotivo e financeiro. Com mais de 800 funcionários e presença física em 18 estados das regiões Sudeste, Centro Oeste, Norte, Nordeste e o Distrito Federal, atua em todo o território nacional por meio de serviços digitais proprietários, como o consórcio, seguros e telemetria. A empresa saiu de um faturamento de R$ 590 milhões em 2018 para mais de R$ 3,2 bilhões em 2023. Até 2025, estão previstos investimentos na casa dos R$ 700 milhões.

