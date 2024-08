Gretap/MS arrecada alimentos para animais afetados em incêndio no Pantanal

Para ajudar os animais afetados pelo incêndio no Pantanal, o Gretap/MS (Grupo de Resgate Técnico Animal de Mato Grosso do Sul) se mobilizaram e lançaram uma campanha que visa arrecadar alimentos e insumos.

O Gretap/MS opera tanto em resgates de animais, como na criação de bases nutricionais para animais. A equipe composta por biólogos, veterinários e voluntários também auxiliaram no resgate de animais na enchente do Rio Grande do Sul.

Veja itens que podem ser doados

Feno

Sal mineral

Sementes diversas

Ração para cães e gatos

Sachês de ração

Ração para aves

Abóboras

Mandioca

Batatas doces

Ovos

Onde doar

Campo Grande: Universidade Católica Dom Bosco das 7h30 às 17h30; Instituto Tamanduá das 9h às 17h; Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFMS das 7h30 às 17h30; Conselho Regional de Biologia CRBio 01 das 9h às 17h00.

Corumbá: Fundação do Meio Ambiente do Pantanal das 7h30 às 13h30

