Abstinência: por que hoje não tem nenhum jogo da Copa?

Desde quarta-feira (7) estamos sem jogos da Copa do Mundo do Qatar 2022 e talvez já estamos passando por uma pequena abstinência. Depois de acostumar com partidas às 7h da manhã desde o começo da competição, só iremos voltar para a personalidade “torcedor” nesta sexta-feira.

Mas por que a Copa do Mundo está em pausa durante esses dois dias? A resposta é muito mais simples do que a gente imagina. Com o passar da competição e das eliminações de equipes, se torna inviável realizar jogos diariamente com a atual quantidade de seleções e, ao mesmo tempo, esses dois dias servem como um descanso necessário para cada um dos jogadores.

A Copa começou no dia 20 de novembro, contando com 32 equipes divididas entre 8 grupos com quatro seleções cada, na primeira fase. Na época, os jogos aconteciam diariamente, com até quatro partidas por dia.

Quando a fase de grupos foi finalizada, o número de seleções disputando o torneio caiu pela metade e as duas melhores equipes de cada chave da primeira fase se classificaram para as oitavas de final. A partir dessa etapa, todos os jogos começaram a ser eliminatórios.

As oitavas começaram no sábado (3) e terminaram nesta terça-feira (6), com jogos sendo disputados diariamente, com duas partidas por dia.

Quando as oitavas foram encerradas, o número de seleções na Copa do Mundo caiu pela metade novamente. Agora oito seleções seguem no torneio para a disputa das quartas de finais. São elas: Brasil, Argentina, Holanda, Croácia, França, Inglaterra, Marrocos e Portugal.

Mas quando os jogos voltam?

Pois pode se acalmar que as partidas já voltam nesta sexta-feira (9). Logo no primeiro jogo das quartas de final a gente já vai sofrer um pouco do coração, pois o Brasil enfrenta a Croácia ás 12h (horário de Brasília).

Ainda na sexta, Holanda e Argentina vão a campo às 16h (horário de Brasília) para decidir quem enfrentará na semifinal o vencedor do duelo entre brasileiros e croatas.

No sábado (10), Marrocos e Portugal jogarão às 12h (horário de Brasília); e França e Inglaterra, às 16h (horário de Brasília). Os vencedores de ambos os confrontos se enfrentarão na semifinal da Copa.

Quando as quartas de final forem finalizadas, as partidas terão uma nova pausa e irão retornar apenas na terça (13) e quarta-feira (14) da semana que vem.

E quais serão os próximos jogos do Brasil?

Se a seleção brasileira passar da Croácia nas quartas de final, o time ainda jogará necessariamente sete jogos na Copa do Mundo 2022 e mesmo que o Brasil perca na semifinal, ainda terá que disputar o terceiro lugar.

Então confira abaixo as possíveis datas dos próximos jogos do Brasil até a final (horários de Brasília):

– 09/12 (sexta-feira): quartas de final – 12h

– 13/12 (terça-feira): semifinal – 16h

– 17/12 (sábado): disputa pelo terceiro lugar – 12h

– 18/12 (domingo): final – 12h

Veja também: Gabriel Jesus passa por cirurgia bem sucedida e inicia recuperação

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.