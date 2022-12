Decisão judicial determina desocupação das margens da BR-060

Na tarde desta quinta-feira (08), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) cumprirá uma decisão judicial de desocupação de acampamento de pessoas em vulnerabilidade habitacional, que vivem às margens da BR-060, na saída para Rochedo.

Cerca de 25 famílias ocupavam o local, com casas de madeira e algumas de alvenaria. A decisão expedida pela Justiça Federal, no dia 16 de novembro, determinava um prazo de 20 dias para desocupação pacífica. Após esse prazo, uma decisão judicial determinou a demolição e a reintegração da terra ao proprietário legal – que no caso, é o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes)

Conforme explica o coordenador da operação e inspetor da PRF, Marcos Antonio Prado, a maior parte dos moradores já se retiraram do local, mas ainda restam algumas edificações, que ocupam cerca de 800 metros das margens. “A maioria dos requeridos [moradores], já abandonaram o local, mas deixaram para trás algumas edificações – algumas mais rústicas, outras que são de alvenaria”.

Ele também comenta que o trabalho das equipes enviadas é de realizar a segurança da desocupação. “O nosso trabalho aqui é coordenar os recursos empregados e zelar pela segurança dos usuários da rodovia, assim como das pessoas que estão trabalhando aqui, de eventuais requeridos que estejam aqui no local”, explica.

A desocupação será cumprida pela PRF, com apoio do Dnit e do Corpo de Bombeiros.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba

