Supermercado disponibiliza 200 vagas para contratação imediata

Para quem está em busca de emprego o Grupo Pereira disponibiliza 200 vagas de emprego para contratação imediata nos supermercados Comper Itanhangá e Fort Cônsul Assaf Trad. A ação integra o Funsat Atende (Fundação Social do Trabalho) e será realizada hoje (8), até as 14h, na praça Ary Coelho.

Além do salário, o Grupo Pereira oferece diversos benefícios aos funcionários como assistência odontológica, alimentação na empresa, vale transporte e seguro de vida; os contratados terão a possibilidade de horário com escala flexível, suporte social (assistência social, jurídica, financeira, psicológica e previdenciária) aos funcionários e grupo familiar, kit maternidade, cartão da empresa (Vuon) com desconto em compras para funcionários, empréstimo consignado (após 1 ano na empresa), convênios com desconto para educação, ensino, lazer e saúde) e benefícios de produtividade (determinadas funções). Conforme a empresa, muitas oportunidades não exigem experiência, e a maioria das vagas exige ensino fundamental completo.

Para participar da ação basta comparecer ao local com os documentos pessoais, carteira de trabalho e comprovante de residência. Quem ainda não possui carteira de trabalho terá a chance de emitir o documento no local, para isso é necessário ter um e-mail ativo em seu nome.

Vagas de emprego

Diariamente a Funsat (Fundação Social do Trabalho) divulga vagas de emprego, que estão disponíveis no site, redes sociais e através do aplicativo Sine Fácil (gratuitamente para Android e IOS). Candidatos que não possuem cadastro devem comparecer na sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, das 07h30 às 17h, de segunda a sexta-feira.

Serviço:

A Funsat Atende ocorre até às 14h, na Praça Ary Coelho, localizada entre a Avenida Afonso Pena e Rua 15 de Novembro, no Centro de Campo Grande.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: