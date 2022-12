Gabriel Jesus passa por cirurgia bem sucedida e inicia recuperação

Após ser cortado da Copa do Mundo do Qatar por ter sofrido uma lesão no joelho direito, o atacante Gabriel Jesus passou por uma cirurgia na tarde desta terça-feira (6).

De acordo com o comunicado oficial do Arsenal, atual time do craque, a operação ocorreu bem e o jogador já começou a sua recuperação. Gabriel foi operado em Londres, na Inglaterra e ainda não tem uma data para que ele volte a jogar, mas o certo é que ele desfalque o time por meses. De acordo com informações, o atleta apresentou danos no ligamento medial do joelho.

“Gabby agora começa seu programa de reabilitação”, diz o comunicado oficial. “Todos no clube estão apoiando Gabby e trabalharão duro para coloca-lo de volta em campo o mais rápido possível”, finaliza a nota.

Na manhã desta quarta-feira (7), o próprio Gabriel Jesus apareceu nas suas redes sociais postando uma foto saindo do hospital com muletas. Na legenda o jogador escreveu: “Hora de ir pra casa”.

Hora de ir pra casa 🙌🏾🙏🏾💪🏾 pic.twitter.com/xdr5ldJ2SE — Gabriel Jesus (@gabrieljesus9) December 7, 2022

Tite chegou a ser questionado se o atacante se apresentou para a Copa do Mundo já sentindo dores no joelho, Tite rebateu e afirmou que isso era uma “mentira” e que o atleta nunca seria tratado dessa forma.

Veja também: Lesionados, Gabriel Jesus e Alex Telles estão fora da Copa do Mundo

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.