Cinco times se classificam para a fase mata-mata do Estadual sub-20

O final de semana foi de muita competitividade e emoção pelo Campeonato Estadual sub-20. Cinco times já garantiram suas vagas para as fases finais da competição. Os resultados dos jogos neste final de semana foram: Operário de Caarapó 1×0 Ivinhema, Vitória 0x4 Operário, Novo 2×2 Comercial, Águia Negra 0x2 Dourados, Aquidauanense 3×2 Náutico e Grêmio Santo Antônio 1×2 União ABC.

Os times que estão garantidos nas fases finais de mata-mata são: Dourados, Operário de Caarapó, Aquidauanense, União ABC e São Gabriel.

A última rodada será no próximo final de semana com Dourados x Operário de Caarapó, União ABC x Aquidauanense, Operário x Novo, Comercial x São Gabriel, Náutico x Seinter e Ivinhema x Sete de Setembro.

As equipes do Águia Negra, Náutico, Seinter e Vitória Esporte Clube já estão eliminados, enquanto Ivinhema, Sete Setembro, Grêmio Santo Antônio, Comercial e Novo ainda brigam pelas três vagas restantes.

Grupo A

Dourados, 7 pontos (3 jogos)

Operário de Caarapó, 7 pontos (3 jogos)

Ivinhema, 4 pontos (3 jogos)

Águia Negra, 3 pontos (4 jogos)

Sete de Setembro, 1 ponto (3 jogos)

Grupo B

Aquidauanense, 9 pontos (3 jogos)

União ABC, 9 pontos (3 jogos)

Grêmio Santo Antônio, 6 pontos (4 jogos)

Náutico, 0 ponto (3 jogos)

Seinter, 0 ponto (3 jogos)

Grupo C

São Gabriel, 9 pontos (3 jogos)

Operário, 6 pontos (3 jogos)

Comercial, 4 pontos (3 jogos)

Novo, 3 pontos (3 jogos)

Vitória, 1 ponto (4 jogos)

