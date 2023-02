Prefeitura oferece aulas gratuitas de Ginástica Rítmica nas Moreninhas

A Prefeitura de Campo Grande abre inscrições para aulas de Ginástica Rítmica no Parque Jacques da Luz, para meninas no Bairro Moreninhas, em Campo Grande. A iniciativa faz parte do Programa Movimenta Campo Grande e visa oferecer uma modalidade olímpica para meninas com idades entre 05 a 10 anos de forma gratuita.

Os interessados devem realizar a inscrição até o dia 28 deste mês, na secretaria do próprio parque, com cópias do RG, CPF, comprovante de residência e preencher a ficha de inscrição.

O projeto já atende 150 meninas de cinco a 17 anos em vários pontos de Campo Grande, sendo que algumas delas já competem em torneios de nível nacional. As aulas são ministradas nos períodos matutino e vespertino com duração de uma hora.

A ginástica rítmica estimula a flexibilidade, força, equilíbrio, coordenação motora e pode evitar à obesidade infantil. Para a professora de Ginástica Rítmica, que atua com as alunas do Parque Jacques da Luz, “A Funesp (Fundação Municipal do Esporte) tem suas ações voltadas para qualificar os alunos e oportunizar uma modalidade olímpica para essas jovens da cidade, desde a iniciação ao rendimento dessas atletas. As alunas representaram o Estado nos Jogos Escolares da Juventude no ano passado e ficaram com medalhas de bronze”, disse a professora.