Fundesporte divulga lista de aprovados na entrevista para Bolsa Atleta e Bolsa Técnico

Os candidatos ao Bolsa Atleta e Bolsa Técnico que foram aprovados na entrevista de seleção do programa devem assinar o termo de adesão a partir de quinta-feira (4). A ausência do atleta ou técnico no dia da assinatura deverá ser justificada por meios dos canais disponibilizados pela Fundesporte (Fundação do Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul).

A lista com os aprovados na entrevista foi publicada na edição de hoje (1) do DOE MS (Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul), e pode ser acessado a partir da página 86 clicando AQUI.

Com o objetivo de garantir condições aos atletas de alto rendimento, o programa de auxílio financeiro do Governo do Estado oferece treinamento desportivo aos atletas para que os mesmos possam representar o Estado durante competições nacionais e internacionais. Além disso, valorizar o profissional responsável pela formação e desenvolvimento de atletas.

Nesta edição o programa contemplará 346 atletas, 38 técnicos e com bolsas mensais que variam de R$ 500 R$ 1.500 e com recursos mensais de R$ 327.000,00 e R$ 3,9 milhões, somando-se todos os pagamentos (12 meses), provenientes do FIE/MS (Fundo de Investimentos Esportivos ).

Categorias – No total o Bolsa Atleta possui oito categorias que estão distribuídas da seguinte forma: Estudantil (121 bolsas de R$ 500), Universitário (15 de R$ 950), Nacional (134 de R$ 950), Nacional Paralímpico (28 de R$ 950), Máster (11 de R$ 950), Pódio Complementar (11 de R$ 1.200), Pódio Complementar Paralímpico (13 de R$ 1.200) e Internacional (13 de R$ 1.200). Já o Bolsa Técnico possui duas categorias: Técnico I (19 bolsas de R$ 1.000) e Técnico II (19 de R$ 1.500).

Assinatura – A assinatura do Termo de Adesão acontece no dia 04 de agosto às 14hs, na UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) localizada na Av. Dom Antônio Barbosa, 4155 – Vila Santo Amaro.

Os atletas menores de idade deverão comparecer obrigatoriamente acompanhado de seus representantes le-

gais para assinatura do Termo de Adesão ao Bolsa Atleta. Os convocados deverão apresentar seus documentos pessoais juntamente com seu representante legal, se for o caso.

O atleta que não puder comparecer deverá justificar sua ausência pelo telefone 67 -3323-7225 ou pelo e-mail “bolsafundesporte@gmail.com”, sob pena de aplicação das sanções previstas na legislação e portaria normativa deste processo seletivo.

Leia a edição impressa do Jornal o Estado MS e faça sua assinatura aqui

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.