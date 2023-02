Homem é morto a tiros após discussão em São Gabriel do Oeste

Um homem identificado como Adão Barbosa Marques, de 41 anos, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (23), em São Gabriel do Oeste, a 128 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações da Polícia Militar, Marques teria tido uma discussão com um indivíduo durante a manhã, onde ambos trocaram ofensas e ameaças. Mais tarde, na mesma noite, o suspeito teria voltado e disparado duas vezes contra Marques, atingindo-o no tórax e no abdômen.

A vítima foi socorrida por terceiros e levado para o Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após sofrer parada cardíaca. A Polícia Militar foi acionada e realizou rondas na região, mas o suspeito ainda não foi encontrado.

O caso foi registrado como homicídio doloso e será investigado pela Polícia Civil.