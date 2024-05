1º Copa Estadual de Biribol acontece neste fim de semana em Três Lagoas

Nos fim de semana, nos dias 04 e 05 de maio acontece a 1ª Copa Estadual de Biribol com sede em Três Lagoas. A disputa ocorrerá no Colégio Objetivo Unitrês, a partir das 9h.

O evento é promovido pelo Jacaré Biribol Clube e tem o apoio da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL) e Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul.

Podem participar da competição equipes com no máximo 06 atletas maiores de 17 anos de idade. Para fazer a inscrição, que vai até dia 03 de maio às 17h, e para mais informações, entre em contato pelo telefone (67) 9 9133-2132.

Mas afinal, o que é biribol?

O esporte genuinamente brasileiro, foi criado pelo professor Dario Miguel Pedro, na década de 60 no interior do estado de São Paulo. Inicialmente chamado de frescobol ou mesmo de vôlei de piscina, o esporte foi ganhando regras e medidas específicas para que fosse praticado.

De acordo com informações do blog “bel piscinas”, a modalidade é praticada em piscinas com 4 m x 8 m x 1,30 m (profundidade) com uma rede a 2,62 metros de altura para homens e a 2,40 metros para mulheres — e por questões de segurança, os postes de sustentação da rede devem ser colocados a, no mínimo, 50 cm de distância da borda.

No biribol, duas equipes de 4 ou 8 pessoas jogam com uma bola esférica, que deve ter entre 56 e 60 cm e de 270 a 290 gramas, produzida com nylon ou material similar, com câmara colada, a prova d’água, nas cores branca, azul, amarela ou outras mais vibrantes que permitam a fácil visualização na água. A disputa é dividida em sets, que são variáveis — uma partida pode ter entre 3 e 5 sets de 12 pontos cada um.

Em relação à uniformização, os atletas de biribol até podem usar sungas de cores diferentes, porém, suas toucas devem ser iguais e numeradas de 1 a 8 nas laterais.

