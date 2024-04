Além da Capital, Três Lagoas é reconhecida pela ONU como umas das 34 cidades mais arborizadas do país

Três Lagoas, cidade localizada a 325 km da capital, Campo Grande também recebeu um certificado do programa Trees Cities of the World(Cidades Árvores do Mundo). O programa é uma inciativa da Arbor Day Foundation e da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO/ONU).

Nessa certificação, são escolhidas 200 cidades do mundo reconheceu a Cidade como uma das 34 cidades com a melhor gestão e manejo da arborização urbana do Brasil. O programa busca honrar não apenas a quantidade de árvores em uma localidade, mas também a qualidade de sua gestão ambiental.

O programa Trees Cities of the World reconheceu, ao todo, 200 cidades no mundo, entre elas, entre elas 34 cidades Brasileiras, sendo 2 do Estado do Mato Grosso do Sul.

André de Figueiredo Vilar, biólogo da SEMEA, comentou que “o reconhecimento de Três Lagoas não se baseia apenas na quantidade de árvores, mas sim em cinco padrões rigorosos estabelecidos pelo programa.”

Em primeiro lugar, a cidade deve possuir um departamento dedicado à gestão das árvores, garantindo uma responsabilidade específica e contínua pela conservação e promoção do verde urbano. Nesse sentido, a Secretaria de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA) desempenha um papel fundamental na manutenção e expansão das áreas arborizadas da cidade.

Além disso, Três Lagoas se destaca por ter uma legislação específica que regulamenta as práticas relacionadas às árvores urbanas, estabelecendo diretrizes para poda, manejo e conservação, com penalidades para aqueles que não cumprem as normas. Essa abordagem legal demonstra o compromisso da cidade em garantir a sustentabilidade de suas áreas verdes.

Outro requisito importante é a realização de um inventário florestal, tanto quantitativo quanto qualitativo, para fornecer dados precisos sobre a vegetação urbana. Três Lagoas iniciou esse processo com um inventário realizado via satélite, fornecendo uma base sólida para o monitoramento e planejamento futuro das áreas arborizadas.

A alocação de recursos financeiros também é essencial para uma gestão eficaz das árvores urbanas. A cidade determina uma parte significativa de seu orçamento para cuidar do patrimônio verde, garantindo investimentos contínuos na manutenção e expansão das áreas arborizadas.

Mauro destacou, no entanto, que esse reconhecimento não é estático; requer esforços contínuos para manter e melhorar os padrões estabelecidos pelo programa Trees Cities of the World. Portanto, Três Lagoas está empenhada em revalidar seu status anualmente, garantindo que sua herança verde seja protegida para as gerações futuras.

