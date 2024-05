Águas Guariroba inaugura sistemas de tratamento de água e esgoto em escola rural

Na segunda-feira (6), concessionária também irá lançar obra na Escola Municipal Barão do Rio Branco, em Rochedinho

Na próxima segunda-feira (6), às 8h30, a Águas Guariroba irá inaugurar sistemas instalados para tratamento de água e esgoto na Escola Orlandina Oliveira Lima, na colônia do Aguão. No mesmo dia, às 10h30, serão lançadas obras para instalação de um sistema de tratamento de esgoto na Escola Municipal Barão do Rio Branco, em Rochedinho.

As cerimônias serão acompanhadas pela prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, além de alunos da escola e representantes da comunidade.

As obras fazem parte do projeto Escola Saneada, iniciativa lançada pela Águas Guariroba em 2022, com o objetivo de ampliar o acesso aos serviços de água e esgoto tratados em 116 escolas públicas da Capital, entre unidades municipais e estaduais, beneficiando cerca de 50 mil alunos da rede de ensino.

Conforme a coordenadora de operações da concessionária, Isadora Andrade, o projeto já beneficiou 14 escolas urbanas, 1 escola rural e 1 posto de saúde, ao todo foram 850 metros de rede de esgoto implantados para adequação interna das escolas.

As obras beneficiam a comunidade escolar e também os moradores do entorno de cada unidade de ensino atendida pelo projeto, ampliando a cobertura de esgoto, que hoje chega a 90% em Campo Grande.

Na Colônia do Aguão, foram executados 90 metros de rede de esgoto para adequação interna da escola Orlandina Oliveira Lima, onde estudam cerca de 140 alunos, e da UBS Manoel Cordeiro, que atende aproximadamente 40 pessoas por dia, além dois tamponamentos de fossa e a instalação de quatro Estações de Tratamento Unifamiliar de Esgoto (Unifams), que tratam até 3,2 metros cúbicos de esgoto por dia.

“Quando realizamos visitas nas escolas, vimos que muitas [fossas] estavam perto da área de circulação de crianças. Houve uma escola que a fossa ficava embaixo do parquinho da escola. Foi um case que levamos totalmente em consideração para dar continuidade ao projeto, que mostra o quanto ele iria beneficiar as crianças de Campo Grande”, afirma a coordenadora de operações da Águas Guariroba.

A Águas Guariroba também está sendo realizado o tratamento da água do poço que abastece a comunidade. Antes, a água não cumpria os requisitos básicos para ser considerada potável.

“Hoje nós fazemos o tratamento dessa água. Os nossos técnicos vão lá, fazem o que for necessário para tratamento, fazem a coleta da água, enviam para o laboratório como se fosse um cliente dentro da área urbana da cidade, sem nenhum custo para a comunidade”, explica.

Já na escola Municipal Barão do Rio Branco, onde estudam cerca de 250 crianças, a obra contempla a instalação de 100 metros de rede de esgoto para adequação interna da escola e do posto de saúde, quatro tamponamentos de fossa e implantação de 8 Estações de Tratamento Unifamiliar de Esgoto (Unifams), para fazer o tratamento de esgoto.

Serviço:

Inauguração das obras do Projeto Escola Saneada

Data: 6/5

Horário: 8h30

Local: Escola Municipal Orlandina Oliveira Lima – MS-080, KM 30 – Colônia do Aguão

Lançamento das obras do Projeto Escola Saneada

Data: 6/5

Horário: 10h30

Local: Escola Municipal Barão do Rio Branco – R. Guia Lopes, 340 – Bom Fim, Rochedinho

