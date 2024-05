Fenasul de volta à Capita

Tradicional feira da cultura gaúcha começa hoje, com edição comemorativa aos 150 anos da imigração italiana

A Fenasul, tradicional evento que traz o melhor da cultura gaúcha para Campo Grande, voltou a Capital para sua 17ª edição, e dessa vez de forma especial, com homenagem aos 150 anos da imigração italiana no Brasil. A feira começa nesta sexta-feira (3) e vai até 12 de maio, no Círculo Militar, na Avenida Afonso Pena, 107, bairro Amambaí.

Com 50 expositores, o evento traz moda, gastronomia, artesanato e apresentações culturais para toda família. O diferencial deste é a comemoração aos 150 anos da imigração italiana ano é o grupo italiano Giocco Di Mora, que animará o evento com dança e música italiana e apresentação do “Tombo da Polenta”, tradição centenária levada pelos italianos para o Sul do Brasil.

A polenta, prato feito de farinha de milho e água, é típico da região norte da Itália. Segundo a tradição, é quase um ritual, considerado simbolo de união familiar: quem preparava a polenta era sempre a matriarca e após pronto, a ‘nonna’ ficava na ponta da mesa e ‘tombava’ a polenta em uma tábua, para fazer a divisão do alimento. Na Fenasul deste ano, o público poderá assistir à preparação da iguaria e degustar de forma gratuita ao final.

Também haverá apresentação do Pisa da Uva, também tradição, que irá mostrar ao público o preparo antigo de vinho e sucos. Além disso, ao longo de todos os dias, o público poderá apreciar as apresentações de danças típicas gaúchas com o grupo Herdeiros Farroupilha, garantindo uma programação diversificada e cheia de entretenimento para todos os gostos.

Segundo o organizador da feira, Sérgio Silva, é uma oportunidade para que o público campo-grandense possa adiantar as compras de itens para o inverno, presente para o Dia das Mães, além de desfrutar da boa gastronomia. “Aos apreciadores da cultura e sabores do Sul, e querem passar pelo inverno com estilo, esta é a chance de já garantir excelentes experiências e compras direto dos fabricantes e garantir o presente das mães”, diz.

“Esperamos um público de pelo menos 20 mil pessoas durante os 10 dias de feira. O nosso recorde em Campo Grande foi de 18 mil pessoas”, completa. Tradicionalmente, quem for a feira poderá experimentar queijos, doces, chocolates de Gramado, embutidos, vinhos e sucos, tudo feito na região sul do país, e degustar da costela preparada em fogo de chão. Também há produtos em couro, de casacos até botas, masculino, feminino e infantil, em preços especiais, artesanato, acessórios e itens ligados a cultura gaúcha como bombachas e ervas para chimarrão.

Produzidas pelos descendentes de alemães há mais de 10 anos, as deliciosas cucas estarão de volta, com duas receitas inéditas. O evento conta também com a Casa do Gaúcho, um espaço temático dedicado à apresentação de chimarrão, onde os visitantes poderão aprender a preparar um legítimo mate e entender mais sobre essa bebida típica dos gaúchos.

Silva ainda destaca que a Fenasul movimenta toda a economia da região onde é realizada. “Os expositores são de outros estados, então quando chegam em Campo Grande precisam de hospedagem, por exemplo, utilizam farmácias, restaurantes, postos de gasolina, além da contratação de funcionários para a montagem do local, propaganda, tem tudo isso”, diz Silva.

História

A Fenasul nasceu em Minas Gerais, há 20 anos, com o nome de ‘Minas Tchê’, conforme Silva. “Nosso objetivo era trazer para Minas um pouco da cultura da região Sul do país, que muitas pessoas não têm a oportunidade de conhecer. Lá são realizadas três edições nos municípios de Belo Horizonte, Uberlândia e Juiz de Fora. Ela foi batizada de Fenasul após sair de Minas Gerais para ser realizada em outros estados”, explicou. Ainda conforme o organizador, a edição em comemoração a imigração italiana foi pensada devido à ligação estreita entre a cultura sulista e italiana.

Em 21 de fevereiro de 1874, o navio “La Sofia” atracou no porto de Vitória, marcando o início oficial da imigração italiana no Brasil. A mudança ocorre devido à crise econômica no país, e a maioria dos imigrantes que chegaram, tinham São Paulo como destino, mas também se estabeleceram em outros locais como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e Esprito Santo, em busca de trabalho na área rural. Cerca de 20 milhões de italianos deixaram sua terra natal, em um período onde a população da Itália era de 30 milhões de habitantes. No Mato Grosso do Sul, a maioria dos ítalo-sul-mato-grossenses descende de imigrantes, que buscaram oportunidades em outros estados. A população italiana e ítalo-descendente no estado de Mato Grosso do Sul hoje representa cerca de 5% da população.

Programação

APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS:

03/05 (sexta)

. 21h30 – Grupo Folclórico Gaúcho Herdeiros Farroupilha

. 20h – Tombo da Polenta com grupo italiano Gioco Di Mora

04/05 (sábado)

. 13h30 – Pisa da Uva com grupo italiano Gioco Di Mora

. 14h30 – Grupo Folclórico Gaúcho Herdeiros Farroupilha

. 20h – Tombo da Polenta com grupo italiano Gioco Di Mora

. 21h30 – Grupo Folclórico Gaúcho Herdeiros Farroupilha

05/05 (domingo)

. 13h30 – Pisa da Uva com grupo italiano Gioco Di Mora

. 14h30 – Grupo Folclórico Gaúcho Herdeiros Farroupilha

. 19:00h – Tombo da Polenta com grupo italiano Gioco Di Mora

. 21h30 – Grupo Folclórico Gaúcho Herdeiros Farroupilha

06 a 09/05 (seg a qui)

. 20h30 – Grupo Folclórico Gaúcho Herdeiros Farroupilha

10/05 (sexta)

. 21h30 – Grupo Folclórico Gaúcho Herdeiros Farroupilha

11/05 (sábado)

. 14h30 – Grupo Folclórico Gaúcho Herdeiros Farroupilha

. 21h30 – Grupo Folclórico Gaúcho Herdeiros Farroupilha

12/05 (domingo)

. 14h30 – Grupo Folclórico Gaúcho Herdeiros Farroupilha

. 20h – Grupo Folclórico Gaúcho Herdeiros Farroupilha

Serviço

A feira abre nesta sexta-feira, dia 03, às 18h. Demais dias funcionará de segunda a quinta-feira das 16h às 22h, sexta-feira das 16h às 23, sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 22h, no Círculo Militar. Os ingressos estarão à venda com o valor de meia entrada para todos (R$ 10,00), diretamente na portaria do Círculo Militar durante todos os dias da feira, no seu horário de funcionamento.

Por Carolina Rampi

