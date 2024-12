10ª edição da Bonito 21K foi marcada pela emoção e por quebras de recordes

Prova de corrida de rua comemorou seus 10 anos com edição histórica, que movimentou a cidade e reuniu mais de 2.500 atletas para grande celebração ao esporte

A Bonito 21K, maior evento esportivo do interior de Mato Grosso do Sul, integrante do calendário oficial de eventos do município, comemorou 10 anos no último sábado, dia 7, com uma edição histórica, que foi marcada tanto pelo número recorde de participantes, reunindo ao todo 2.530 atletas, como pelos resultados obtidos pelos corredores. Na meia maratona, principal percurso, o recorde da prova foi batido na categoria feminina, e na categoria masculina um atleta sagrou-se tetracampeão pela primeira vez. A prova levou mais de 7 mil pessoas para Bonito, sem deixar de lado a preocupação com minimizar seu impacto ambiental. A próxima edição já está confirmada para 2025, no primeiro sábado de dezembro.

A largada teve início às 16h30, com percursos de 5 km, 10 km e 21 km. Uma equipe com 10 árbitros da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (Fams) acompanhou o evento para homologar os resultados. Houve distribuição de mais de 20 mil copos de água em sete pontos diferentes, e nenhuma ocorrência grave foi registrada. “A nossa expectativa para a prova era muito alta, porque estamos completando 10 anos, mas ainda assim superou, o clima estava maravilhoso, tivemos recorde de inscritos, tivemos a quebra do recorde da prova nos 21 km feminino, com a Alice, que superou a própria marca e ganhou bonificação em dinheiro, e também o tetracampeão que foi o Gilbert, então isso mostra que os atletas voltam para Bonito, e a gente fica muito feliz, porque as pessoas só voltam para aquilo que elas gostam”, resumiu Kassilene Cardadeiro, organizadora da prova.

No percurso mais rápido, dos 5 km, uma história de superação pessoal. O campeão foi Elenilson da Silva, de Bela Vista (MS), o primeiro atleta brasileiro a ganhar uma medalha de ouro nos 10.000 metros masculinos dos Jogos Pan-Americanos de 1999, em Winnipeg, Canadá. Ele conseguiu o lugar mais alto do pódio aos 53 anos, com tempo de 18:35.378, após cinco anos participando e conquistando outras colocações. “Eu trabalho o dia inteiro em pé, acordo 4 horas da manhã para fazer meu treino antes do trabalho, mas sempre estou indo às provas, incentivando, buscando qualidade de vida e mostrando para as pessoas o poder do esporte”, comentou Elenilson. Na categoria feminina, a vencedora foi Ana Diniz, com tempo de 21:59.285.

Nos 10 km, o campeão entre os homens foi Alan Ferreira, com tempo de 34:02.77, e entre as mulheres foi Danieli Cabral do Nascimento, que completou em 45:57.806. Muito emocionada, Daniele contou que a Bonito 21K marcou o retorno dela para as provas de corrida, após dois anos sem competir por conta de uma lesão. Na meia maratona categoria masculina, Glenison Gilbert de Carvalho, nascido em Rio das Mortes (MG), mas residente em MS, foi tetracampeão consecutivo, com tempo de 1:09:35.826.E na categoria feminina, houve quebra de recorde, o que rendeu à atleta bonificação de 50% sobre o valor do primeiro lugar. A paulistana Alice Yuri Lima voltou a Bonito após dois anos, foi bicampeã e superou a própria marca, que era de 1:24:45. O novo recorde passa a ser de 1:24:19. “Sensação de viagem dos sonhos, prova perfeita, estou muito feliz e grata mais uma vez por correr aqui em Mato Grosso do Sul, onde sempre sou muito bem recebida. Essa prova não é só corrida, é família, é turismo, é união”, afirmou a corredora.

A Bonito 21K já é conhecida por atrair muitas famílias, que aproveitam para ter um período de descanso na cidade e participam juntas da prova. Patrícia Almeida, 47 anos, veio de Campo Grande e correu com o marido e duas filhas. Já Roberta Candeloro, de 43 anos, participou ao lado do marido e com a torcida da filha. “A gente já vem há seis anos, desde 2018. É como se nós estivéssemos fechando um ciclo com essa energia positiva, com essa união, recarregando as energias para o início do ano. É um ambiente muito gostoso e acolhedor, e aproveitamos para descansar um pouquinho, pois coincide com o início das férias escolares”, explicou Roberta.

O governo do Estado foi um grande apoiador do evento em mais um ano, e a primeira-dama, Monica Riedel, marcou presença e participou da prova, correndo 10 km. “Foi uma corrida linda, como sempre, comemorando os 10 anos dessa prova, que estava superorganizada. Para mim foi uma satisfação participar, e para o turismo do nosso estado é maravilhoso ver tudo aqui lotado, inscrições esgotadas, hotéis cheios, a cidade pulsando assim, é excelente”, comentou.

“Esse ano foi nossa edição de 10 anos, a gente queria proporcionar uma experiência incrível e deu certo, tivemos um aumento muito grande de atletas, mais de 40% a mais que no ano passado, e ver todo mundo chegando bem e feliz nos deixa muito satisfeitos, com a sensação que foi uma comemoração incrível e que esse ano entregamos a melhor edição desses 10 anos”, definiu André Milani, diretor técnico da Bonito 21K.

Prova foi evento lixo zero e primeira a ter selo carbono neutro no Estado

Realizada em um destino conhecido mundialmente pelo ecoturismo, a Bonito 21K foi um evento lixo zero, com 100% dos resíduos gerados, tanto no percurso quanto na região da Praça da Liberdade, onde aconteceram as largadas, recebendo a destinação correta. A startup Ciclo Azul recolheu 807 kg de resíduos, sendo 84,5% deles encaminhados para reciclagem, por meio de cooperativas, e para compostagem, onde são transformados em um substrato que será utilizado na produção de hortaliças e no cultivo de árvores. A prova se tornou também a primeira de MS a realizar a neutralização de carbono, implementando ações para reduzir as emissões ao máximo e compensando as emissões restantes por meio de projetos que retiram carbono da atmosfera.

Com informações da assessoria de comunicação

