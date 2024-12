Edição de 10 anos da Bonito 21K celebra impacto positivo na cidade

Realizado em um dos principais destinos de ecoturismo do Brasil e do mundo, evento comemora uma década de legado positivo e crescente preocupação ambiental

Terá início amanhã a 10ª edição da Bonito 21K, já tradicional evento esportivo de Mato Grosso do Sul, com data fixa no calendário oficial da cidade, sendo realizada sempre no primeiro sábado do mês de dezembro. E a prova celebra uma década com recorde de participantes, reunindo ao todo 2.500 atletas inscritos, expectativa de público na cidade de 7.000 pessoas, mas também se preocupando em deixar um legado positivo, olhando para o social, assumindo o compromisso de evento lixo zero e se tornando, em 2024, a primeira prova de corrida de MS com selo carbono neutro.

“É um evento realmente muito importante para nós, que faz a diferença para a cidade, pois dá ainda mais visibilidade para o nosso destino a nível nacional. A prova é realizada em um período de baixa temporada e gera grande fluxo de turistas, então é importante para que a gente possa fomentar a economia local e também, claro, o esporte. E ter agora o selo carbono neutro vem de encontro a todo o trabalho que nós estamos realizando desde 2022, quando Bonito foi certificado o primeiro destino de ecoturismo do mundo carbono neutro”, comenta Juliane Salvadori, secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Bonito.

Para um evento se tornar carbono neutro, é preciso um planejamento prévio para a escolha de serviços e produtos com menor impacto ambiental, além de medir a quantidade total de gases do efeito estufa emitidos desde a montagem até a realização. Nesse processo, antes, durante e depois do evento, são implementadas ações para reduzir as emissões ao máximo. As emissões restantes são compensadas por meio de projetos que retiram carbono da atmosfera, como reflorestamento ou energia renovável. No caso da Bonito 21K, serão utilizados créditos de carbono certificados do Instituto Homem Pantaneiro, que atua na Serra do Amolar, no Pantanal.

“A Bonito 21K se torna um marco importante para o estado de Mato Grosso do Sul ao ser a primeira corrida de rua com selo carbono neutro. Essa conquista reforça o compromisso da cidade com a sustentabilidade e o ecoturismo, além de inspirar outros eventos a adotarem práticas mais responsáveis. Contribui também para a preservação do meio ambiente, pois ajuda a mitigar os efeitos das mudanças climáticas e a proteger a biodiversidade local”, afirma Vilena Silva, CEO da Compensei, empresa responsável por esse trabalho.

Preocupação ambiental e social são metas da prova

Nas últimas edições, a Bonito 21K já vinha adotando medidas para se tornar um evento lixo zero, que envolvem o tratamento dos resíduos gerados e o encaminhamento da maior quantidade possível para a reciclagem ou para o tratamento adequado. Neste ano, o trabalho será intensificado. A prova tem o diferencial de ser realizada na cidade eleita 18 vezes o melhor destino de ecoturismo do País e quer se consolidar como experiência que une esporte e turismo.

“A Bonito 21K hoje é o maior evento esportivo do município e tem contribuído fortemente para a economia local, movimentando de maneira expressiva o turismo na baixa temporada. Além disso, possui o pilar de transformação social, por meio do incentivo à prática do esporte, e este ano amplia a entrega, com os selos de evento carbono neutro e evento lixo zero. Dentro das metas para os próximos anos estão criar um manual de boas práticas que possa ser utilizado por outros eventos, aumentar as ações sociais com a comunidade local e ampliar a promoção do destino de Bonito no Brasil e no exterior”, resume Kassilene Cardadeiro, organizadora da prova.

Ao longo de 10 anos, a prova já realizou diversas ações de cunho social, em parceria com ONGs e associações da cidade de Bonito, como arrecadações de tênis e material esportivo e doações de inscrições para a prova, com o objetivo de fomentar a prática esportiva desde a infância. “A Bonito 21K, além de movimentar a economia da nossa cidade, gera oportunidades para identificar talentos esportivos promissores e é uma grande ferramenta de transformação na inclusão social. Com a Associação Esportiva Celeiros de Bonito, começamos com três atletas inscritos na prova kids, hoje já são 20”, conta Waldilene Galeano, presidente da associação Celeiros de Bonito.

A associação resgata por meio do esporte crianças e adolescentes com idade de 7 a 17 anos vítimas da violência e de maus-tratos. A Bonito 21K contribuiu com as inscrições e também com doações de tênis e isotônicos, para que crianças e adolescentes participem de uma prova pela primeira vez. “É um momento de muita emoção para os meninos, que estão se preparando há um ano para correrem os 5 km e poderem fazer parte desse momento em que somos todos iguais, contribuindo para a diminuição das desigualdades”, completa Waldilene.

Criada em 2015, a Bonito 21K comemora neste ano sua edição especial de 10 anos com recorde de participantes. Serão ao todo 2.500 atletas inscritos, e expectativa de público na cidade de 7.000 pessoas. A prova de corrida de rua é homologada e aferida pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), e além da meia maratona tem percursos de 5 km e 10 km e prova kids. As inscrições para 2024 já estão encerradas.

