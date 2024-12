CEAM em Cena

Alunos com Altas Habilidades/Superdotação apresentam espetáculo que reúne musicais da Broadway, Disney e clássicos brasileiros

Hoje às 19h, o Teatro Glauce Rocha, em Campo Grande, será o cenário de uma noite memorável que celebra o talento jovem e a diversidade cultural local. O Espetáculo Musical promovido pela Secretaria de Estado de Educação, por meio do CEAM/AHS (Centro Estadual de Atendimento Multidisciplinar para Altas Habilidades/Superdotação), visa dar visibilidade aos estudantes superdotados nas áreas de dança, música e teatro.

Os alunos, que atuam como multi-instrumentistas, cantores, atores e coreógrafos, apresentam anualmente um espetáculo com tema escolhido para o ano. Desde 2018, a atração tem se consolidado como um evento cultural importante no estado, com destaque para a edição de 2023, que reuniu mais de 500 espectadores.

A apresentação, marcada para às 19h, terá o foco nas influências dos grandes musicais do mundo, incluindo desde os encantos da Disney e da Broadway, até o impacto dos musicais brasileiros que marcaram a história da música e do teatro no Brasil. A escolha do repertório foi pensada para transmitir aos jovens o poder da música, da dança e do teatro como formas de expressão cultural e histórica.

Participam do espetáculo 29 estudantes, que representam diversas localidades, incluindo as cidades de Dourados e a Aldeia Lagoinha, de Aquidauana. Eles farão 15 apresentações que vão além da música, com números de dança contemporânea, acrobacias na Lira Acrobática, performances vocais e até peças teatrais.

Como a CEAM entra em cena?

Segundo Eliane Morais Fraulob, gestora da CEAM, o espetáculo tem ganhado cada vez mais notoriedade e contribuído para a valorização da produção artística local, com ênfase nas disciplinas de Música, Canto, Teatro, Corpo e Movimento, em Campo Grande e nas cidades do interior. A expectativa é que, a cada ano, o evento alcance um público maior e continue promovendo a integração da arte na formação dos estudantes.

“O CEAM em Cena tem como um de seus objetivos oportunizar ao estudante superdotado e também aos espectadores a compreensão das manifestações culturais enquanto ferramentas propulsoras da popularização do teatro musical”, explica Eliane para a reportagem.

O projeto abrange 16 áreas do conhecimento em 37 oficinas, visando complementar o currículo escolar e atender às habilidades de estudantes superdotados. Com uma abordagem personalizada, busca potencializar o desenvolvimento dos alunos de forma aprofundada. Atualmente, o CEAM/AHS atende 145 estudantes de Campo Grande e alunos de 14 municípios e 2 distritos, com uma média de 1.900 atendimentos mensais.

“O estudante das áreas Música, Canto, Teatro, Corpo e Movimento, participa de toda a elaboração do espetáculo, desde a decisão do tema até o backstage e a performance, e assim oportunizamos o seu crescimento como artistas, no aprimoramento de suas habilidades artísticas e musicais nas áreas de seu interesse”, afirma.

Todos os estudantes são convidados a participar do espetáculo musical, com a participação voluntária daqueles que demonstram interesse. Em 2023, o evento contou com 29 estudantes que se envolveram ativamente nas apresentações, consolidando o espetáculo como um espaço de visibilidade e inclusão artística para esses jovens talentos.

Preparação Artística

O processo de preparação do Espetáculo Musical do CEAM/AHS começa com a valorização do interesse individual de cada estudante. A escolha do repertório e a atuação dos alunos no espetáculo são definidas por eles, com o suporte dos professores, que promovem estudos e pesquisas aprofundadas sobre o tema. Anualmente, é realizada uma audição para selecionar o repertório final, contando com a participação de profissionais da área, como o professor Fernandes, do Arrebol Cultural, o produtor Junior Matos e a cantora Renata Sena, que compõem a mesa de avaliadores.

Após a audição, começa a organização do espetáculo, que inclui ensaios semanais, tanto em grupo quanto individuais, a escolha dos figurinos e o planejamento da produção. SED/MS oferece total suporte para garantir a qualidade do AEE (Atendimento Educacional Especializado) aos estudantes superdotados, fornecendo os recursos necessários, como instrumentos musicais, sonorização, materiais de palco e iluminação.

“Cada música do espetáculo é escolhida após audição e com base no interesse dos estudantes. Desde o início do ano, são realizados momentos de pesquisa sobre as músicas propostas e a importância do teatro musical globalmente. Os estudantes, por exemplo, pesquisaram os clássicos da Broadway, discutindo a história e o impacto social de cada musical”, destaca.

Crianças que amam arte

Calebe Maciel, de 16 anos, está se destacando no projeto “CEAM em Cena”, onde atua como guitarrista e baterista em um espetáculo que reúne clássicos da Broadway, Disney e músicas brasileiras. Ele compartilhou sua empolgação com a experiência;

“Estou gostando muito da oportunidade de tocar essas músicas com minha banda. As músicas foram muito bem escolhidas e tenho bastante espaço para mostrar minhas habilidades, tanto em grupo quanto em solos”.

Durante os ensaios, Calebe destacou o entrosamento da equipe. Para ele, o CEAM tem sido crucial no seu desenvolvimento artístico, ensinando ele a trabalhar em equipe e a unir diferentes linguagens, como a música, a dança e o teatro.

“Estou convivendo com pessoas que compartilham dos mesmos interesses, o que tem me ajudado a evoluir, especialmente na música. Acredito que o espetáculo vai ser incrível e espero que o público veja nossos talentos e reconheça nossos esforços, pois vamos dar o nosso melhor”, afirma Calebe para a reportagem.

Maria Júlia Berbet Duailibi, de 9 anos, é uma das jovens participantes do Espetáculo Musical “CEAM em Cena” e interpreta nove personagens, com destaque para Glinda, do musical Wicked”. Ela se encanta por esse papel, ao considerar o musical alegre e teatral. Embora os ensaios estejam intensos devido à proximidade do evento, Maria Júlia ressalta que está aprendendo muito e aprimorando suas habilidades, especialmente na dança, uma arte que já praticava antes, mas que melhorou consideravelmente com o apoio do CEAM/AHS.

“O CEAM/AHS me trouxe várias experiências incríveis e me fez me sentir em casa e frequentar o Ceam semanalmente me ajudou muito. Quero que mexa no coração de todos, pois atrás das cortinas há artistas incríveis, que estão angustiados e nervosos, que estão amando tudo que está acontecendo”, finaliza.

Serviço

O Espetáculo Musical “CEAM em Cena” será realizado hoje, às 19h, no Teatro Glauce Rocha, em Campo Grande. A entrada é gratuita e o público poderá conferir as apresentações emocionantes dos estudantes do CEAM/AHS (Centro Estadual de Atendimento Multidisciplinar para Altas Habilidades/Superdotação).

Por Amanda Ferreira

