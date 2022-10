Lula vota em São Bernardo do Campo e é recebido por apoiadores

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) votou às 9h25 deste domingo (30), na escola estadual João Firmino, em São Bernardo do Campo, São Paulo. O candidato do PT (Partidos dos Trabalhadores), chegou no local às 9h10.

Lula estava acompanhado de seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), de sua esposa, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, da ex-senadora Marina Silva (Rede-SP), do deputado eleito Guilherme Boulos (PSOL-SP) e do candidato do PT ao Governo de São Paulo, Fernando Haddad.

Dentro da escola, Lula foi recebido por apoiadores com gritos de “olê, olê, olá, Lula, Lula”. Este é o mesmo local em que Lula vota desde 1989, primeira eleição direta desde a redemocratização.

Fora da escola, mais de 150 jornalistas, da imprensa brasileira e internacional, confundiam a fila de votação. Na saída da seção eleitoral, o ex-presidente falou com os jornalistas e comentou sobre a deputada federal reeleita Carla Zambelli (PL-SP), que ontem apontou uma arma para um homem negro no Jardins, bairro nobre de São Paulo.”O que nós vimos ontem, mostrado por uma deputada, é o Brasil que nós não queremos”, comentou.

Neste domingo (30), contudo, ele enfrenta a eleição mais difícil de sua carreira, contra um adversário que o espelha quando o domínio é o de conexão com o eleitorado. O pleito também se tornou um plebiscito de seu legado e acerca do futuro da esquerda brasileira.

