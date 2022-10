Simone Tebet vota em Riedel e defende a democracia durante voto na Capital

Simone Tebet (MDB), votou na Capital e afirmou que não tem pretensão e nem acertos para assumir ministérios caso o Lula ganhe para à presidência da república e votará em Riedel (PSDB), acompanhando seu marido, Eduardo Rocha secretário de administração de Reinaldo Azambuja.

A ex-candidata à presidência afirmou o seu compromisso com a Democracia e afirmou que hoje deve ser um dia de paz. “Hoje estamos diante do dia mais importante de toda nossa geração quando falamos da democracia, e hoje o povo escolhe o futuro que quer para seus filhos, e espero que a vontade do eleitor seja acatada. Hoje é um dia de serenidade e espero que amanhã tenhamos um dia de recomeço. Dito isto, fico muito feliz de estar do lado certo da história, hoje estar defendendo a democracia não tem preço, não defendo Lula nem PT, defendo um projeto que não seja racista, não seja missogeno, estar do lado certo da história não tem preço.”, defendeu a ex-candidata.

Simone também falou que faz parte do momento que vivemos ter opositores. Ela luta pelo democracia, imprensa livre, temos um país a ser construído, quanto a mentira aparece e o fake news.

Ela garante que não tem pretensão em assumir Ministérios, caso o Lula (PT), ganhe. “Eu não tenho pretensão a carga nenhum, sou candidata a servir o Brasil. Diante deste momento como brasileira e sul-mato-grossense, como uma mulher brasileira estar aqui me posicionando.”, afirmou Simone.

Tebet também afirmou que os cinco pontos pedidos por ela como um ministério mais igualitário, zerar as filas de consultas e exames atrasados diante da pandemia e a questão da educação, além do respiro de resolver quem ganha até três salários mínimos e estar endividados, está no plano de Governo do petista.

