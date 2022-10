Reinaldo Azambuja acredita na vitória de Riedel

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) votou neste domingo (30), na 71ª seção eleitoral, na Escola Estadual Lúcia Martins Coelho, em Campo Grande, e reafirmou o compromisso de entregar o Estado em dia para seu sucessor.

“O projeto é concluir e entregar o governo bem melhor do que aquele que nos entregaram em 2015. Não vamos deixar nenhuma casca de banana para o próximo escorregar. Vamos entregar com salário pago, fornecedores pagos, diminuindo metade da dívida do Estado, entregando o que era letra D com a letra A (Capacidade de Pagamento, avaliada pela Secretaria de Tesouro Nacional), com crédito aberto de mais de R$ 2,6 bilhões ao novo governador para poder emprestar para desenvolver algumas políticas públicas e com dinheiro em conta para pagar todas as obras que não concluirmos até 31 de dezembro”, disse.

Azambuja também se comprometeu em entregar o Estado com dinheiro em caixa para projetos de lei já aprovados. Quando assumiu a gestão estadual, encontrou mais de 200 empreendimentos não concluídos em Mato Grosso do Sul e, em respeito ao dinheiro público, implantou o programa Obra Inacabada Zero, que terminou a construção de todas elas, sendo a última o antigo Aquário do Pantanal, hoje Bioparque Pantanal.

Questionado sobre o melhor para nome para o MS, o governador defendeu a vitória do candidato Eduardo Riedel, acreditando que ele seja o mais preparado para administrar o governo. “No último debate, após o adversário fugir de praticamente todos e não discutir Mato Grosso do Sul, ficou muito claro quem tem preparo, quem tem propostas, quem tem condições de continuar tocando e gerindo o Estado que mais cresce do Brasil. Mato Grosso do Sul hoje é, de longe, o maior crescimento do PIB do Brasil, o maior investimento per capita, e isso precisa continuar porque quem ganha é a população. Estou muito confiante. Nós teremos ao final das apurações uma escolha por aquele que tem as melhores qualidades e competência para governar”, finalizou.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.