Capitão Contar reafirma que não fará conchavos

O candidato Capitão Contar (PRTB), da Coligação Mudança de Verdade votou agora nesta manhã (30), no colégio da Capital Oswaldo Tognini e reafirmou que não fará conchavos e destacou que se ganhar desbancará esquema de um ciclo de oligarquias que governavam o Estado.

Aparentemente calmo o candidato otimista afirmou: “Hoje é um dia importantíssimo para a democracia do nosso país e vamos decidir o próximo quatro anos. Eu tenho plena convicção que o Bolsonaro se reelege e que nosso país ficará livre com progresso e desenvolvimento, qualquer outra alternativa o país irá para o buraco.”, defendeu Contar.

Sobre sua candidatura, Contar agradeceu a todos que o apoiaram e reafirmou que não aceitará conchavos caso seja eleito. “Aqui no MS eu me alistei para servir como fiz quando eu tinha 18 anos, cheguei aqui sem conchavos, sem apoio da máquina e com o paio verdadeiro das pessoas e agradeço a minha família e a todos que suportaram até aqui contra fake news e abraçar a campanha de forma livre e engajamento natural em nos apoiar. E chegar até aqui foi uma vitória. A expectativa é que tenhamos o melhor vencedor e o comprometimento que eu já fiz é de governar para o povo e romper um clico de sucessivas oligarquias no MS. Não há aliança com ninguém. Serei um governador que irá trabalhar normalmente com o meu compromisso ao cidadão do MS.”, pontuou contar.

Em sua fala para a imprensa o candidato reafirmou que tudo o que a esquerda anunciar ele não abraçará, mas caso ele seja eleito e Lula também irá trabalhar dentro de suas propostas e visando o melhor para o cidadão campo-grandense.

