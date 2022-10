Eleitor que colou teclas de urna eletrônica ganha liberdade

Após passar por audiência de custódia, o eleitor de 22 anos preso no domingo (2) por colar as teclas de uma urna eletrônica, ganhou liberdade. O crime eleitoral ocorreu no 1º turno das eleições em uma seção eleitoral da Faculdade Estácio de Sá, no Jardim TV Morena, em Campo Grande.

O advogado de defesa, Joaquim Soares de Oliveira Neto, alegou que o jovem possui TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) e está sem tratamento desde os 16 anos. A defesa também argumentou que após a morte do pai, em decorrência da Covid-19, o jovem voltou a ter transtornos psicológicos.

A sentença foi definida na manhã desta terça-feira (4), pelo juiz Luis Felipe Medeiros, o eleitor foi liberado sob a condição de que faça um tratamento no Caps (Centro de Atendimento Psicossocial). O homem estava preso desde o último domingo (2), após confessar à polícia que praticou o ato em protesto à polarização das eleições em 2022.

O jovem responderá em liberdade por crime eleitoral, conforme o artigo 72 da Lei 9507/77, que prevê pena de 5 a 10 anos de prisão a quem causar propositalmente dano ao equipamento de votação.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul (@oestadoonlinems)

