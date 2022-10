Em meio a perseguição policial, viatura da PM colide em caminhonete na MS-395

Na tarde de ontem (3), uma perseguição na MS-395, em Bataguassu, a 311 km de Campo Grande, terminou em uma colisão entre a viatura da PM (Polícia Militar) e uma caminhonete Ford/F4000. O acidente ocorreu na ponte sobre o Rio Pardo. Os danos foram materiais e ninguém saiu ferido.

Conforme noticia o jornal Cenário MS, a equipe da PMR (Polícia Militar Rodoviária) solicitou apoio da PM para realizar abordagem a um veículo que seguia em fuga pela MS-395, no sentido de Bataguassu.

Na perseguição, a PM se deslocou em direção contrária a do veículo em fuga e pararam na ponte com todos os sinais luminosos ligados para realizar a abordagem. Nesse momento, a viatura foi atingida na traseira pela caminhonete, que seguia sentido ao trevo que dá acesso às cidades de Santa Rita do Pardo e Brasilândia.

O motorista da caminhonete relata que a tentativa de frear falhou e acabou colidindo na viatura. No momento da colisão, dois policiais estavam fora do veículo. Somente um policial militar estava dentro do veículo, que chegou a ser encaminhado ao Pronto Socorro da Santa de Bataguassu, mas não teve ferimentos. O motorista da caminhonete também saiu ileso.

A rodovia funcionou por cerca de 1 hora em meia pista. Já o veículo que seguia em fuga acabou apreendido pela Polícia Militar Rodoviária, com produtos contrabandeados.

*com informações do jornal Cenário MS

