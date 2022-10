Vídeo: eleitor cola teclas de urna eletrônica na Capital

Um eleitor 22 anos foi preso na manhã deste domingo (2), por despejar um tubo de supercola em uma urna eletrônica na seção eleitoral 582, localizada na Faculdade Estácio de Sá, no Jardim TV Morena, em Campo Grande.

De acordo com o TRE (Tribunal Regional Eleitoral), após o ocorrido os eleitores formaram duas filas grandes e esperaram mais de 30 minutos pela troca do equipamento. Em seguida, a urna foi substituída e a Polícia Federal foi acionada. O Juiz eleitoral da 8ª Zona Eleitoral de Mato Grosso do Sul, Luiz Felipe Medeiros, se deslocou ao local para apurar as circunstâncias.

Conforme a justiça eleitoral, causar propositadamente dano físico ao equipamento usado na votação, na totalização de votos ou a suas partes pode gerar pena de reclusão, de cinco a dez anos.

Confira o vídeo:

Com informações do repórter João Fernandes.

