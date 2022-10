Dono de conveniência é morto a tiros na Capital

Lucas Andrade Menezes, de 27 anos, dono de uma conveniência no bairro Universitário, foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (4). Os disparos foram efetuados de dentro de um Fiat Pálio e a Polícia trabalha com a hipótese de mais de um envolvido no homicídio. De acordo com a Perícia foram efetuados cerca de 20 disparos. Ainda não se sabe quais foram as motivações para o crime, mas existem suspeitas de relação com outros assassinatos.

Segundo testemunhas que moram perto da conveniência, “Luquinhas”, como era chamado, estava conversando com amigos em frente ao estabelecimento. Foi quando os assassinos chegaram no veículo e efetuaram vários disparos. De acordo com a delegada Sueili Araújo, responsável pelo caso, existem algumas linhas de investigação, entretanto elas ainda estão no início.

“As linhas de investigações principais são a vingança, em virtude de que ele tem passagem por homicídio em 2019. Homicídio qualificado por motivo fútil. Que foi quando um rapaz de 26 anos foi à conveniência e se desentendeu com Lucas, pois ele queria fazer a compra de uma cerveja, mas faltava alguns centavos. Minutos depois, a vítima de hoje vai atrás dele com uma caminhonete e… (atira no rapaz)”.

Uma outra linha de investigação segue informações de que Lucas teria se envolvido em uma briga na tarde de ontem.

“Temos informações também que ontem mesmo, antes do crime, ele se envolveu em uma briga. Então nós também temos essa linha de investigação”. A briga em questão ocorreu em uma outra conveniência, essa na Avenida Ceará.

Lucas chegou a ser socorrido por familiares para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, mas não resistiu e morreu às 00h58. Na conveniência há marcas de tiros na porta, parede e portão, além de manchas de sangue lavadas na calçada.

Os assassinos fugiram em direção ao Conjunto Residencial Recanto dos Rouxinóis. A perícia criminal encontrou 28 estojos de munição 9mm e cinco projeteis.

A Polícia continua com as linhas de investigações. Equipes da Polícia Milita e GOI (Grupo de Operações e investigações) realizam buscas para identificarem os criminosos.

Veículo é encontrado carbonizado

O Fiat Pálio bege, utilizado pelos autores do crime, foi encontrado abandonado e incendiado no bairro Jardim Monumento. De acordo com a Polícia, moradores revelaram que apenas um homem estava no veículo. Ele desceu, colocou fogo e foi embora. O veículo foi apreendido e encaminhado para a 4ª Delegacia de Polícia Civil.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.

