Constituinte Eymael vota em escola na cidade de São Paulo

O candidato a presidente pela Democracia Cristã (DC), Constituinte Eymael, votou neste domingo (2) por volta das 11h na Escola Palmares, no bairro de Pinheiros, na capital paulista. O presidenciável não falou com a imprensa, após votar.

Eymael chegou para a votação acompanhado de assessores. Ele vai esperar a apuração dos votos na sede do partido na capital paulista.

Outras eleições

Pela sexta vez iremos ouvir a vinheta de José Maria Eymael, ex-deputado federal, atual presidente do partido Democracia Cristã e pré-candidato a presidência da república. O jingle surgiu em 1985, quando ocorreu a eleição para prefeito da cidade de São Paulo – SP. Afinal, quem nunca cantarolou “Ey Ey Eymael, um democrata cristão” ?

A vinheta foi criada na convenção de lançamento de sua candidatura, em 1985, pelo Alfaiate José Raimundo de Castro. O ex-deputado considerava o nome de difícil entendimento, sendo assim, Raimundo pediu dois dias para ensinar o povo a dizer “Eymael”, e após 37 anos da criação do jingle, ele ainda é lembrado e cantado.

“Ele fez um pedido e disse ‘vocês me dão dois dias para eu tentar encontrar um jeito de ensinar o povo a dizer Eymael?’. Para não magoar o companheiro e sem nenhuma expectativa, nós dissemos: ‘você tem dois dias’. No final do segundo dia, ele pega o violão e canta o jingle, quando ele terminou de cantar eu disse a ele ‘Castro, a partir de hoje eu devo a você a minha história política” relata.

Acertar um Jingle é ficar na cabeça das pessoas, e em pleno ano politico de 2022, Eymael consegue penetrar até na cabeça dos jovens. Seu jingle de 23 anos aproxima jovens dele, que convida a conhecerem o trabalho que desempenhou e seu importante papel na constituição de 1988.

*informações da repórter Júlia Barreto – Jornal O Estado MS

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: